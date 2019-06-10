Камил Гаджиев: Брандао должен выплатить штраф в размере $ 50 000

В прошедшую субботу в организации Absolute Championship Akhmat дебютировал известный бразильский боец Диего Брандао. Впрочем, первый блин у южноамериканца по древнему русскому поверью оказался комом: Брандао уступил по очкам Марцину Хельду.

Примечателен в этой истории тот факт, что Диего до сих пор связан контрактными обязательствами с другим отечественным промоушеном — Fight Nights Global — и попросту не имел юридического права биться в АСА.

Специально для Лайфа президент FNG Камил Гаджиев высказал своё мнение о действиях популярного в России бразильца.

— Как выступает Диего Брандао в АСА, выигрывает или проигрывает, — на самом деле абсолютно непринципиально, — рассказывает Гаджиев. — Важно, что, нарушив контракт с нами, он вышел на этот бой. Естественно, дальнейшие действия организации FNG очевидны. Наши юристы буквально сегодня обратятся в суд для рассмотрения данного дела. Интересы организации будут защищаться именно таким способом. Раз другие способы не подействовали...

По условиям контракта, Брандао должен в таком случае выплатить штраф в размере $ 50 000. Что решит суд, на данный момент мы знать не можем. Но я уверен, что суд решит дело, конечно же, в пользу нашей организации. Потому что нарушение со стороны Диего Брандао очевидно, — резюмировал президент FNG.

Напомним, что на просторах Интернета Камил Гаджиев и Диего Брандао прошедшей весной обменялись колкостями, а бразилец и вовсе дал интервью, рассказав, что в Махачкале его якобы "морили голодом и обещали сломать пальцы".