Камболов перешёл из "Рубина" в "Краснодар"

Футболист Руслан Камболов стал игроком "Краснодара". Об этом сообщает официальный сайт "быков". Трудовое соглашение рассчитано до июня 2021 года.
Игроком «Краснодара» стал Руслан Камболов.— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 10 июня 2019 г.
Полузащитник сборной России перешёл в стан «горожан» из казанского «Рубина» @fcrk
Все детали трансфера Руслана Камболова в «Краснодар» согласованы. Футболист прошел мед. обследование и уже подписал контракт с клубом до июня 2021 года. pic.twitter.com/ucsWXmtF74
Напомним, Камболов с 2014 года защищал цвета казанского "Рубина".
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