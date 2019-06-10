Камболов перешёл из "Рубина" в "Краснодар"

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Фото © ФК "Краснодар"

Как сообщает пресс-служба кубанского клуба, футболист уже прошёл медицинское обследование.

Футболист Руслан Камболов стал игроком "Краснодара". Об этом сообщает официальный сайт "быков". Трудовое соглашение рассчитано до июня 2021 года.

Напомним, Камболов с 2014 года защищал цвета казанского "Рубина".

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