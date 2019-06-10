Главный тренер сборной Кипра: Взял бы Дзюбу в Англию

Главный тренер сборной Кипра Ран Бен-Шимон принял участие в пресс-конференции перед матчем с россиянами.

Наставник сборной Кипра Ран Бен-Шимон отметил, что его команда настроена на победу в матче с россиянами.

— Мы хорошо представляем, против кого будем играть. Россия является одним из лидеров нашей группы. Но мы уже доказали, что способны бороться. Постараемся показать завтра весь наш максимум. Для нас это большой вызов, — отметил он. — Наша цель в этом отборе — занять третье место, если получится стать по итогу ещё выше, то это будет чудом для нас. Наша команда очень молодая, и мы настроены только на победу.

Отдельно отметил наставник сборной Кипра и капитана россиян Артёма Дзюбу.

— Если бы я работал в Англии, то я бы взял Дзюбу к себе. Делать комплименты сопернику перед игрой не очень хорошо, давайте вернёмся к этому разговору завтра, — сказал он.

Ранее состоялась пресс-конференция с участием Станислава Черчесова.

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