Отбор на Евро–2020: Испания обыграла Швецию, а Украина — Люксембург

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Фото twitter.com/@EURO2020

Рассказываем о самых главных матчах отборочного турнира на чемпионат Европы — 2020 этого игрового дня.

Испания — Швеция (3:0)

"Красная фурия" обыграла шведов со счётом 3:0. Интересно, что два мяча были забиты с пенальти. Первый 11-метровый удар реализовал Серхио Рамос, а второй — Альваро Мората. Разгромным счёт сделал восходящая звезда Микель Ойарсабаль.

Турнирное положение в группе F

  1. Испания — 12 очков (4 игры)
  2. Швеция — 7 (4)
  3. Румыния — 7 (4)
  4. Норвегия — 5 (4)
  5. Мальта — 3 (4)
  6. Фарерские острова — 0 (4)

Украина — Люксембург (1:0)

Сборная Украины обыграла Люксембург с минимальным преимуществом. Автором единственного гола стал хавбек бельгийского "Гента" Роман Яремчук. Теперь команда Андрея Шевченко является лидером группы В с 10 очками. Правда, их соперники провели ещё не все матчи.

Турнирное положение в группе В

  1. Украина — 10 очков (4 игры)
  2. Люксембург — 4 (4)
  3. Сербия — 4 (3)
  4. Португалия — 2 (2)
  5. Литва — 1 (3)

Все результаты:

Болгария — Косово — 2:3

Дания — Грузия — 5:1

Ирландия — Гибралтар — 2:0

Латвия — Словения — 0:5

Мальта — Румыния — 0:4

Польша — Израиль — 4:0

Северная Македония — Австрия — 1:4

Сербия — Литва — 4:1

Фарерские острова — Норвегия — 0:2

Чехия — Черногория — 3:0

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