Отбор на Евро–2020: Испания обыграла Швецию, а Украина — Люксембург

Испания — Швеция (3:0)
🙌🏻¡Gracias a los 72.205 aficionados que habéis venido a animarnos al Santiago Bernabéu!🙌🏻— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 10 июня 2019 г.
¡¡CON VOSOTROS SOMOS MÁS FUERTES!!💪🏻🇪🇸#UnidosPorUnRETO pic.twitter.com/VS8AdMLc4U
"Красная фурия" обыграла шведов со счётом 3:0. Интересно, что два мяча были забиты с пенальти. Первый 11-метровый удар реализовал Серхио Рамос, а второй — Альваро Мората. Разгромным счёт сделал восходящая звезда Микель Ойарсабаль.
Турнирное положение в группе F
- Испания — 12 очков (4 игры)
- Швеция — 7 (4)
- Румыния — 7 (4)
- Норвегия — 5 (4)
- Мальта — 3 (4)
- Фарерские острова — 0 (4)
Украина — Люксембург (1:0)
💙💛Гол Яремчука!#МиЗбірна #УкраїнаЛюксембург pic.twitter.com/322FDf2K7B— Ukrainian Association of Football (@FFUKRAINE) 10 июня 2019 г.
Сборная Украины обыграла Люксембург с минимальным преимуществом. Автором единственного гола стал хавбек бельгийского "Гента" Роман Яремчук. Теперь команда Андрея Шевченко является лидером группы В с 10 очками. Правда, их соперники провели ещё не все матчи.
Турнирное положение в группе В
- Украина — 10 очков (4 игры)
- Люксембург — 4 (4)
- Сербия — 4 (3)
- Португалия — 2 (2)
- Литва — 1 (3)
Все результаты:
Болгария — Косово — 2:3
Дания — Грузия — 5:1
Ирландия — Гибралтар — 2:0
Латвия — Словения — 0:5
Мальта — Румыния — 0:4
Польша — Израиль — 4:0
Северная Македония — Австрия — 1:4
Сербия — Литва — 4:1
Фарерские острова — Норвегия — 0:2
Чехия — Черногория — 3:0
- Популярные
- По времени