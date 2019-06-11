Пенная вечеринка, Сычёв и 5sta Family. Атмосфера перед матчем Россия — Кипр

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Фото © LIFE

РФС уже второй матч сборной России подряд устраивает интенсивную развлекательную программу для зрителей. Рассказываем, что было в Нижнем Новгороде.

Все пришедшие могли сыграть в футбол с Дмитрием Сычёвым, Алексеем Смертиным, Андреем Карякой и Дмитрием Хлестовым. А после этого получить автографы звёзд российского футбола.

Болельщиков познакомили и с традициями Кипра, показав народные танцы.

Кстати, девушки охотно делали фото с живым Аполлоном...

<p>Фото © LIFE</p>

Также можно было почувствовать себя на отдыхе на Кипре благодаря пенной вечеринке.

Завершил развлекательную программу концерт поп-группы 5sta Family.

Концерт RASA и мастер-класс Тихонова. Атмосфера перед матчем Россия — Сан-Марино

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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