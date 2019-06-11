Пенная вечеринка, Сычёв и 5sta Family. Атмосфера перед матчем Россия — Кипр

Все пришедшие могли сыграть в футбол с Дмитрием Сычёвым, Алексеем Смертиным, Андреем Карякой и Дмитрием Хлестовым. А после этого получить автографы звёзд российского футбола.
Большая очередь за автографами звезд футбола#РоссияКипр pic.twitter.com/OYejeZ17FN— Life | Спорт (@sport_lf) 11 июня 2019 г.
К Сычеву не подобраться... #РоссияКипр pic.twitter.com/zCg0tEG4dM— Life | Спорт (@sport_lf) 11 июня 2019 г.
Болельщиков познакомили и с традициями Кипра, показав народные танцы.
Знакомимся с культурой Кипра #РоссияКипр pic.twitter.com/H7rgPROZhp— Life | Спорт (@sport_lf) 11 июня 2019 г.
Кстати, девушки охотно делали фото с живым Аполлоном...
Также можно было почувствовать себя на отдыхе на Кипре благодаря пенной вечеринке.
Пенная вечеринка? Почему бы и нет! #РоссияКипр pic.twitter.com/8cfdLvfiLS— Life | Спорт (@sport_lf) 11 июня 2019 г.
Завершил развлекательную программу концерт поп-группы 5sta Family.
Концерт 💥#РоссияКипр pic.twitter.com/bmeNAFFmSe— Life | Спорт (@sport_lf) 11 июня 2019 г.
Концерт RASA и мастер-класс Тихонова. Атмосфера перед матчем Россия — Сан-Марино
- Популярные
- По времени