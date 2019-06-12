Дзюба: В последние минуты матча с Кипром просто уже в глазах темнело

Нападающий сборной России прокомментировал победу над Кипром, а также рассказал о своих планах на отпуск.

— Проделали хорошую работу, создали много моментов. В целом неплохой матч провели. Считаю, что это заслуженная победа. У них просто вратарь кураж поймал. Последние 20-30 минут мне очень тяжело дались. Самые тяжелые за последнее время! Просто в глазах начало темнеть. И сейчас всё болит, — признался футболист.

Также рассказал он и о своих ближайших планах.

Дзюба очень хочет в отпуск на рыбалку с папой и братьями #РоссияКипр pic.twitter.com/vX25EKDJ6y — Life | Спорт (@sport_lf) 11 июня 2019 г.

— Просто хочу сейчас поехать с двоюродными братьями, папой и лучшими друзьями на рыбалочку. Отдохнуть, насладиться этим и ничего не делать. А потом уже будем думать о дальнейшей карьере. Пока радуемся, что набрали шесть очков, — отметил он.

Напомним, что Россия обыграла Кипр со счетом 1:0 в отборочном турнире на Евро-2020.