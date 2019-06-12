Барбашёв: Чувствую, что в седьмом матче мы сыграем в хороший хоккей

Форвард "Сент-Луиса" Иван Барбашёв, пропустивший из-за дисквалификации шестую игру финала, считает, что его команде удастся продемонстрировать хороший хоккей в последнем матче сезона.

Сегодня ночью, 13 июня, в Бостоне определится обладатель Кубка Стэнли сезона 2018/19. В решающем седьмом матче "Сент-Луис Блюз" сразится с "Бостон Брюинз". Команды уже сыграли шесть игр в финальной серии, одержав по три победы.

Российский нападающий "блюзменов" Иван Барбашёв рассказал, как будет действовать на льду в самом главном матче сезона.

— Сейчас настаёт тот самый день, когда моя мечта может сбыться и я приму участие в седьмой игре финала Кубка Стэнли. Это очень радостное чувство, хотя думать об этом мне всё равно не хочется. Я такой человек, что такие мысли мне в голову особо и не лезут.

— Буду продолжать действовать в силовой манере. Мне нравится так играть. Это лучшее, что у меня получается. Это придаёт энергии моей команде. Я немного отдохнул и чувствую, что мы сыграем в хороший хоккей, — цитирует Барбашёва официальный сайт НХЛ.

"Сент-Луис" ещё ни разу не выигрывал Кубок Стэнли. "Бостон" же заветный трофей поднимал над головой шесть раз.