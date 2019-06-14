Живёт наследие? Как используются стадионы ЧМ-2018

"Лужники"
"Лужники" — самый большой стадион нашей страны. Кто бы мог подумать, что на этой арене будет играть столичный ЦСКА! Красно-синие решили воспользоваться случаем и арендовали "Лужники" на домашние матчи Лиги чемпионов, где сенсационно победили мадридский "Реал". Кстати, на матчах были аншлаги, а ЦСКА хорошо заработал.
Также здесь проходят массовые мероприятия и концерты. Например, здесь выступал Bon Jovi. А недавно в "Лужниках" открыли уникальную смотровую площадку на крыше стадиона.
- Вместимость: 81 000
- Стоимость реконструкции: 26,6 млрд рублей
Фото © Сергей Бобылев / ТАСС
Стадион "Спартак"
Домашний стадион ФК "Спартак" (РПЛ)
"Открытие-арена" в период ЧМ носила название "Спартак". Просто ФИФА не разрешает коммерческие имена стадионам. С 2014-го эта арена является домашней для столичного "Спартака", на которой регулярно собираются аншлаги. "Открытие-арена" — третий стадион по посещаемости матчей чемпионата России.
- Вместимость: 45 360
- Средняя посещаемость: 30 941 (в прошлом году — 30 189)
- Стоимость: 14,5 млрд рублей
Фото © Сергей Бобылев / ТАСС
Стадион "Санкт-Петербург"
Домашний стадион ФК "Зенит" (РПЛ)
Сразу после мирового первенства стадион сменил название на "Газпром-арена". Домашняя арена "Зенита" является самой посещаемой в Российской премьер-лиге. Средняя посещаемость — 48 244, в то время как в прошлом году было 43 900 зрителей.
В 2020 году здесь пройдут матчи чемпионата Европы.
- Вместимость: 68 000
- Средняя посещаемость: 48 244 (в прошлом году — 43 900)
- Стоимость: 43 млрд рублей
Фото © Антон Ваганов / ТАСС
Со стадионами двух главных городов страны всё понято, их посещаемость не удивляет. Давайте посмотрим, что в регионах.
В Ростове, Самаре и Екатеринбурге, где имеются клубы РПЛ "Ростов", "Крылья Советов" и "Урал", посещаемость новых стадионов очень даже радует. На домашних матчах собираются аншлаги. Например, на игры ростовчан ходят больше, чем на матчи красно-белых в Москве! Это второй по посещаемости стадион в России.
С другой стороны, подобное нельзя сказать о Казани и местном "Рубине". Ключевым фактором являются результаты клуба, которых нет уже второй сезон подряд. Их средняя посещаемость — всего 9760 зрителей.
"Ростов-арена"
Домашний стадион ФК "Ростов" (РПЛ)
- Вместимость: 43 472
- Средняя посещаемость: 31 034 (в прошлом году — 12 730)
- Стоимость: 19,84 млрд рублей
Фото © Валерий Матыцин / ТАСС
"Самара-арена"
Домашний стадион ФК "Крылья Советов" (РПЛ)
- Вместимость: 44 918
- Средняя посещаемость: 19 182 (в прошлом году — 7400)
- Стоимость: 18,917 млрд рублей
Фото © Егор Алеев / ТАСС
"Екатеринбург-арена"
Домашний стадион ФК "Урал" (РПЛ)
- Вместимость: 35 061
- Средняя посещаемость: 15 887 (в прошлом году — 8115)
- Стоимость: 12,2 млрд рублей
Фото © Донат Сорокин / ТАСС
"Казань-арена"
Домашний стадион ФК "Рубин" (РПЛ)
- Вместимость: 45 379
- Средняя посещаемость: 9760 (в прошлом году — 9706)
- Стоимость: 14,4 млрд рублей (построен в 2013 году)
Фото © Александра Краснова / ТАСС
Посещаемость стадионов, на которых играют команды Футбольной национальной лиги, тоже радует. За исключением арен в Калининграде и Сочи.
"Волгоград-арена"
Домашний стадион ФК "Ротор" (ФНЛ)
Интересно, что "Ротор", выступающий на "Волгоград-арене", признан самым посещаемым клубом Футбольной национальной лиги. По сравнению с прошлым годом посещаемость увеличилась в пять раз!
Вместимость: 45 568
Средняя посещаемость: 18 725 (в прошлом году — 3618)
Стоимость: 19,456 млрд рублей
Фото © Дмитрий Рогулин / ТАСС
Стадион "Нижний Новгород"
Домашний стадион ФК "Нижний Новгород" (ФНЛ)
"Нижний Новгород", который упустил шанс попасть в РПЛ, значительно изменил свои показатели: 5153 в прошлом году против 15 128 — в этом.
- Вместимость: 43 319
- Средняя посещаемость: 15 128 (в прошлом году — 5153)
- Стоимость: 17,018 млрд рублей
Фото © Станислав Красильников / ТАСС
"Мордовия-арена"
Домашний стадион ФК "Мордовия" (ФНЛ)
Хороший показатель и у стадиона в Саранске.
Вместимость: 44 442
Средняя посещаемость: 10 255 (в прошлом году — 2406)
Стоимость: 16,5 млрд рублей
Фото © Станислав Красильников / ТАСС
Стадион "Калининград"
Домашний стадион ФК "Балтика" (ФНЛ)
Удивительно, что стадион в Калининграде, где играет "Балтика", показал отрицательную статистику. В этом сезоне средняя посещаемость составила 5912 зрителей, а в прошлом году — 7977. И тут опять можно связать такой результат с успехами клуба. В этом сезоне калининградцы по спортивному принципу вылетели в ПФЛ, но благодаря тому, что "Сахалин" отказался от участия во втором по силе дивизионе, "Балтика" смогла сохранить прописку в ФНЛ.
Вместимость: 35 016
Средняя посещаемость: 5912 (в прошлом году — 7977)
Стоимость: 17,75 млрд рублей
Фото © Виталий Невар / ТАСС
"Фишт"
Домашний стадион ФК "Сочи" (ФНЛ)
Средняя посещаемость домашних матчей футбольного "Сочи" всего 3757 зрителей. Правда, сам клуб образовался летом 2018-го. И стартовали они так мощно, что уже в следующем сезоне подопечные Александра Точилина будут играть в РПЛ. Посмотрим, как изменится посещаемость с приездом топ-команд в город на берегу Чёрного моря.
Вместимость: 44 287
Средняя посещаемость: 3757
Стоимость: 23,5 млрд рублей + 3,5 млрд рублей реконструкция
Фото © Сергей Бобылев / ТАСС
Отметим, что на стадионах ЧМ-2018 теперь проходят и матчи сборной России. Подопечные Станислава Черчесова сыграли во всех городах ЧМ-2018, кроме Волгограда и Екатеринбурга.