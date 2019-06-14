Живёт наследие? Как используются стадионы ЧМ-2018

14 июня 2018 года в Москве состоялось открытие грандиозного и исторического для нашей страны чемпионата мира по футболу. К мировому первенству готовились несколько лет и потратили большие деньги. Мы решили посмотреть, как живёт наследие ЧМ-2018 спустя ровно год.

"Лужники"

"Лужники" — самый большой стадион нашей страны. Кто бы мог подумать, что на этой арене будет играть столичный ЦСКА! Красно-синие решили воспользоваться случаем и арендовали "Лужники" на домашние матчи Лиги чемпионов, где сенсационно победили мадридский "Реал". Кстати, на матчах были аншлаги, а ЦСКА хорошо заработал.

Также здесь проходят массовые мероприятия и концерты. Например, здесь выступал Bon Jovi. А недавно в "Лужниках" открыли уникальную смотровую площадку на крыше стадиона.

Вместимость: 81 000

Стоимость реконструкции: 26,6 млрд рублей Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Стадион "Спартак"

Домашний стадион ФК "Спартак" (РПЛ)

"Открытие-арена" в период ЧМ носила название "Спартак". Просто ФИФА не разрешает коммерческие имена стадионам. С 2014-го эта арена является домашней для столичного "Спартака", на которой регулярно собираются аншлаги. "Открытие-арена" — третий стадион по посещаемости матчей чемпионата России.

Вместимость: 45 360

Средняя посещаемость: 30 941 (в прошлом году — 30 189)

Стоимость: 14,5 млрд рублей Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Стадион "Санкт-Петербург"

Домашний стадион ФК "Зенит" (РПЛ)

Сразу после мирового первенства стадион сменил название на "Газпром-арена". Домашняя арена "Зенита" является самой посещаемой в Российской премьер-лиге. Средняя посещаемость — 48 244, в то время как в прошлом году было 43 900 зрителей.

В 2020 году здесь пройдут матчи чемпионата Европы.

Вместимость: 68 000

Средняя посещаемость: 48 244 (в прошлом году — 43 900)

Стоимость: 43 млрд рублей Фото © Антон Ваганов / ТАСС

Со стадионами двух главных городов страны всё понято, их посещаемость не удивляет. Давайте посмотрим, что в регионах.

В Ростове, Самаре и Екатеринбурге, где имеются клубы РПЛ "Ростов", "Крылья Советов" и "Урал", посещаемость новых стадионов очень даже радует. На домашних матчах собираются аншлаги. Например, на игры ростовчан ходят больше, чем на матчи красно-белых в Москве! Это второй по посещаемости стадион в России.

С другой стороны, подобное нельзя сказать о Казани и местном "Рубине". Ключевым фактором являются результаты клуба, которых нет уже второй сезон подряд. Их средняя посещаемость — всего 9760 зрителей.

"Ростов-арена"

Домашний стадион ФК "Ростов" (РПЛ)

Вместимость: 43 472

Средняя посещаемость: 31 034 (в прошлом году — 12 730)

Стоимость: 19,84 млрд рублей Фото © Валерий Матыцин / ТАСС

"Самара-арена"

Домашний стадион ФК "Крылья Советов" (РПЛ)

Вместимость: 44 918

Средняя посещаемость: 19 182 (в прошлом году — 7400)

Стоимость: 18,917 млрд рублей Фото © Егор Алеев / ТАСС

"Екатеринбург-арена"

Домашний стадион ФК "Урал" (РПЛ)

Вместимость: 35 061

Средняя посещаемость: 15 887 (в прошлом году — 8115)

Стоимость: 12,2 млрд рублей Фото © Донат Сорокин / ТАСС

"Казань-арена"

Домашний стадион ФК "Рубин" (РПЛ)

Вместимость: 45 379

Средняя посещаемость: 9760 (в прошлом году — 9706)

Стоимость: 14,4 млрд рублей (построен в 2013 году) Фото © Александра Краснова / ТАСС

Посещаемость стадионов, на которых играют команды Футбольной национальной лиги, тоже радует. За исключением арен в Калининграде и Сочи.

"Волгоград-арена"

Домашний стадион ФК "Ротор" (ФНЛ)

Интересно, что "Ротор", выступающий на "Волгоград-арене", признан самым посещаемым клубом Футбольной национальной лиги. По сравнению с прошлым годом посещаемость увеличилась в пять раз!

Вместимость: 45 568 Средняя посещаемость: 18 725 (в прошлом году — 3618) Стоимость: 19,456 млрд рублей Фото © Дмитрий Рогулин / ТАСС

Стадион "Нижний Новгород"

Домашний стадион ФК "Нижний Новгород" (ФНЛ)

"Нижний Новгород", который упустил шанс попасть в РПЛ, значительно изменил свои показатели: 5153 в прошлом году против 15 128 — в этом.

Вместимость: 43 319

Средняя посещаемость: 15 128 (в прошлом году — 5153)

Стоимость: 17,018 млрд рублей Фото © Станислав Красильников / ТАСС

"Мордовия-арена"

Домашний стадион ФК "Мордовия" (ФНЛ)

Хороший показатель и у стадиона в Саранске.

Вместимость: 44 442 Средняя посещаемость: 10 255 (в прошлом году — 2406) Стоимость: 16,5 млрд рублей Фото © Станислав Красильников / ТАСС

Стадион "Калининград"

Домашний стадион ФК "Балтика" (ФНЛ)

Удивительно, что стадион в Калининграде, где играет "Балтика", показал отрицательную статистику. В этом сезоне средняя посещаемость составила 5912 зрителей, а в прошлом году — 7977. И тут опять можно связать такой результат с успехами клуба. В этом сезоне калининградцы по спортивному принципу вылетели в ПФЛ, но благодаря тому, что "Сахалин" отказался от участия во втором по силе дивизионе, "Балтика" смогла сохранить прописку в ФНЛ.

Вместимость: 35 016 Средняя посещаемость: 5912 (в прошлом году — 7977) Стоимость: 17,75 млрд рублей Фото © Виталий Невар / ТАСС

"Фишт"

Домашний стадион ФК "Сочи" (ФНЛ)

Средняя посещаемость домашних матчей футбольного "Сочи" всего 3757 зрителей. Правда, сам клуб образовался летом 2018-го. И стартовали они так мощно, что уже в следующем сезоне подопечные Александра Точилина будут играть в РПЛ. Посмотрим, как изменится посещаемость с приездом топ-команд в город на берегу Чёрного моря.

Вместимость: 44 287 Средняя посещаемость: 3757 Стоимость: 23,5 млрд рублей + 3,5 млрд рублей реконструкция Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Отметим, что на стадионах ЧМ-2018 теперь проходят и матчи сборной России. Подопечные Станислава Черчесова сыграли во всех городах ЧМ-2018, кроме Волгограда и Екатеринбурга.

Спасибо, ЧМ-2018! Это было лучшее лето в жизни