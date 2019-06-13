Хабиб: Я должен победить Пуарье, Фергюсона и Сент-Пьера

Участники главного события на турнире UFC 242 (7 сентября, Абу-Даби) Хабиб Нурмагомедов и Дастин Пуарье накануне впервые встретились лицом к лицу и ответили на вопросы журналистов в рамках пресс-конференции в Лондоне. Как и ожидалось, бойцы проявили максимальную выдержку и уважение друг к другу, дав понять, что этот бой — не тот случай, когда трештокинг актуален.

Но и без искусственного хайпа предстоящее сражение за объединение поясов в лёгком весе UFC — достаточно ожидаемое событие для болельщиков. Подтверждение этому — раскупленные буквально за два дня все билеты на ивент в ОАЭ. Сложно предугадать, какими окажутся телевизионные рейтинги события в Абу-Даби во всём мире, но то, что бой с участием Орла — знаковое событие для мусульманского мира, — факт.

Отсутствие вражды между Пуарье и Нурмагомедовым, конечно же, сказалось и на вопросах журналистов, большая часть которых стало повторением тезисов, о которых неоднократно говорили бойцы. К примеру, возможность для Хабиба в будущем провести поединок с легендарным Джорджем Сент-Пьером.

— Честно говоря, я не знаю, вернётся он или нет, — ответил Хабиб. — Но, если я хочу сделать своё наследие великим, я должен победить Дастина, Тони Фергюсона и Сент-Пьера. После этого я могу быть номер один в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий. Это моё мнение.

Не обошлось на пресс-конференции и без вопроса об аналогии предстоящего боя с поединком против Конора Макгрегора.

— Этот бой немного отличается, потому что в этот раз я должен был найти мотивацию, — ответил Нурмагомедов. — Это не настолько большой бой, как с Конором. Но это моя вторая защита титула. Пуарье — мой соперник, и я должен продолжить строить своё наследие, я должен продолжить идти вперёд.

Дастин Пуарье поделился своим видением секрета победы над Орлом.

— Многие люди спрашивали меня, где я вижу слабости в его игре, в чём он делает ошибки, — рассказал Пуарье. — Но мы говорили с моей командой об этом и пришли к мнению, что мне не нужно, чтобы он был слабым — мне нужно самому быть сильным. Мне не нужны какие-то дыры в его игре — я собираюсь сам создать их своим давлением, бойцовским интеллектом, опытом, количеством раундов и лет в этом спорте. Хабиб хорош, и я не могу сидеть здесь и говорить о нём что-то плохое. Но я сделаю всё необходимое и попробую создать ему условия, в которых он ещё никогда не был.

В завершение пресс-конференции в Лондоне Хабиб всё же попытался психологически надломить соперника, поделившись с журналистами интересным наблюдением.

— Я уже проверял себя против лучших ударников в мире — Эдсона Барбосы, Майкла Джонсона, Конора Макгрегора. Все они очень хорошие ударники, думаю, половина перечисленных бойцов финишировала Дастина. Думаю, они действительно очень хорошие бойцы. Я уже испытал себя против многих сильных ударников. И Дастин — один из них. Конечно, я планирую драться с ним в стойке — это ведь не борьба и не грэпплинг, это ММА. Но мой бокс тоже хорош. Я уважаю игру Дастина, я уважаю его бокс, но седьмого сентября я должен сделать свою работу, как и всегда, — подытожил Орёл.