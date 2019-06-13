ХК "Динамо" и "Сибирь" поздравили своих воспитанников с победой в Кубке Стэнли

Хоккейные клубы "Динамо" (Москва) и "Сибирь" (Новосибирск) в социальных сетях поздравили Ивана Барбашёва и Владимира Тарасенко с победой в Кубке Стэнли.

Два российских хоккеиста "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв минувшей ночью впервые стали обладателями Кубка Стэнли. С этим знаковым успехом своих бывших игроков поспешили поздравить бывшие клубы спортсменов — "Динамо" (Москва) и "Сибирь" (Новосибирск).

Тарасенко проводит уже седьмой сезон в НХЛ. В первой части минувшего регулярного чемпионата Владимиру в качестве лидера "Сент-Луиса" часто доставалось от критиков. И, нужно сказать, было за что. Игра у нападающего не шла, впрочем, как и у всей команды. Но свои 68 (33+35) очков Русский танк набрал, чем и помог блюзменам выйти в плей-офф Кубка Стэнли. А в играх на вылет мы уже увидели настоящего Тарасенко. Владимир был настоящим лидером "Сент-Луиса", забив одиннадцать голов в плей-офф.

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Год назад его поднял над головой капитан «Вашингтона» Александр Овечкин @ovi8, а сегодня триумфатором стал форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашёв @Barbashev2295!https://t.co/1jZL1RPzlz pic.twitter.com/19eBPuphSs — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) 13 июня 2019 г.

Для нападающего четвёртого звена "Сент-Луиса" Ивана Барбашёва этот сезон стал лучшим в карьере. И дело даже не в победе в Кубке Стэнли. Просто за этот чемпионат Иван стал полноценным игроком основного состава. Сейчас где-то даже сложно представить блюзменов без 49-го номера. Барбашёв — настоящий мотор команды. Несмотря на небольшое количество игрового времени, форвард забросил четырнадцать шайб в 80 играх регулярки и двенадцать раз ассистировал партнёрам. Как говорит сам Иван, его задача — приносить энергию команде. С этой ролью нападающий справился блестяще.

Напомним, "Сент-Луис Блюз" впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли. В решающем седьмом матче финальной серии хоккеисты со счётом 4:1 победили "Бостон Брюинз".

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