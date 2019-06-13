Кокорин: Мы прошли этот путь достойно

В Мосгорсуде проходит рассмотрение апелляций по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также двух других фигурантов дела — Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.

Футболист "Зенита" Александр Кокорин выступил в суде с последним словом.

— Хочется вернуться в спорт, увидеться со своей семьёй и заняться здоровьем. Мы не преступники. Уезжать никуда не собираемся. Просим гуманности и справедливости. Мы прошли этот путь достойно, помогая следствию, — сказал Александр. — Заметьте, что потерпевшие меняли свои показания. Плюс следствие занималось нашим делом полгода. Мы хотим справедливости! Хотим уже выйти.

Напомним, что Кокорин и Мамаев сидят в местах лишения свободы с октября 2018 года за драку с чиновником Денисом Паком и водителем телеведущей Первого канала Виталием Соловчуком.