Мамаев: Простая драка перечеркнула всё, что мы делали

В Мосгорсуде, где сегодня проходит рассмотрение апелляций по делу футболистов, последнее слово предоставили Павлу Мамаеву.

Футболист "Краснодара" признался, что все участники вынесли урок для себя.

— Уже не особо хочется чего-то просить. Мне кажется, что мы более чем достаточно времени провели в СИЗО. Мы осознали свою ошибку и сделали вывод. Но всё же больше пользы мы приносили на свободе, — сказал Павел. — Удивительно, но простая драка перечеркнула всё, что мы делали до этого.

— Мне бы хотелось поблагодарить всех тех, кто писал письма со словами поддержки, тех, кто провёл с нами все эти заседания. Очень приятно! Спасибо вам! Но уже очень хочется домой, ваша честь, — заключил он.

Ранее слово предоставлялось Александру Кокорину.