Взлёты и падения. Сколько сейчас стоят звёзды ЧМ-2018

Прошёл уже год с чемпионата мира в России. На мировом первенстве зажглись новые звёзды и упрочили свои позиции многие лидеры. Как сейчас живут те, кто были главными звёздами ЧМ, и сколько они стоят? Мы обратились к данным Transfermarkt.com.

Лука Модрич

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич был признан лучшим игроком ЧМ-2018. Он оставил позади эпоху Месси и Роналду, не дав им впервые за 10 лет завоевать "Золотой мяч" по итогу года.

Правда, за год его карьера претерпела изменения. Мадридский "Реал", за который он играет с 2012 года, провёл откровенно провальный сезон. А не так давно в испанских СМИ написали, что "королевский клуб" хочет расстаться с Лукой уже этим летом. Это заметно повлияло на его рыночную стоимость.

До ЧМ стоил €40 млн. Сейчас — €20 млн Лучший игрок ЧМ-2018

Серебро ЧМ-2018

Обладатель "Золотого мяча" Коллаж © LIFE. Фото © BarcroftMedia/TASS

Гарри Кейн

Капитан сборной Англии Гарри Кейн с шестью голами стал лучшим бомбардиром мирового первенства. В этом сезоне он травмировал лодыжку, что мешало ему играть на должном уровне. Но всё же его "Тоттенхэм" вышел в финал ЛЧ, где проявить себя Кейн не смог...

До ЧМ и сейчас стоит €150 млн Лучший бомбардир ЧМ-2018 (6 голов)

Финалист Лиги чемпионов Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia / Кирилл Венедиктов

Килиан Мбаппе

Француз Мбаппе, которого называют вторым Пеле, был признан лучшим молодым игроком ЧМ-2018.

Спустя год его имя также на слуху. Он лучший бомбардир Лиги 1 в этом сезоне (33 гола). СМИ его активно сватают в мадридский "Реал". Его рыночная стоимость оценивается в 200 млн евро, а вот некоторые аналитики оценивают его в 252 млн евро, что делает его самым дорогим футболистом мира.

До ЧМ стоил €120 млн. Сейчас — €200 млн Золото ЧМ-2018

Лучший молодой игрок ЧМ-2018

Стал первым молодым игроком после Пеле, кто смог забить в финале ЧМ Фото © Zuma/TASS

Эден Азар

Во многом благодаря Эдену Азару сборная Бельгии стала бронзовым призёром ЧМ в России. Также его три раза признавали лучшим игроком матча на мировом первенстве.

Сегодня Азар уже новоиспечённый игрок мадридского "Реала". Перед уходом из "Челси" стал победителем Лиги Европы.

До ЧМ стоил €110 млн. Сейчас — €150 млн Бронзовый призёр ЧМ-2018

Победитель Лиги Европы Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia / Кирилл Венедиктов

Денис Черышев

У сборной России лучшим бомбардиром на ЧМ был Денис Черышев (4 гола). После мирового первенства стал одним из любимцев фанатов. В соцсетях у него теперь миллионы подписчиков...

Год после ЧМ для Дениса прошёл больше со знаком плюс, чем минус. Концовку сезона чемпионата Испании и матчи отбора на Евро-2020 он пропустил из-за травмы, но зато помог "Валенсии" выиграть Кубок Испании.

До ЧМ стоил €3 млн. Сейчас — €6 млн Четвертьфиналист ЧМ-2018

Победитель Кубка Испании Фото © Евгений Васильев / Интерпресс / ТАСС

Артём Дзюба

Ещё одна звезда мирового первенства — Артём Дзюба. Капитан сборной год провёл неоднозначно. Его много критиковали за безголевую серию, но всё же он доказал свою значимость, став лучшим по голевым передачам в чемпионате страны (10).

Но самое главное — Артём впервые в карьере стал чемпионом России. Теперь думает о карьере в Англии.