Адвокат Кокорина обвинила журналистов в отклонении апелляции

Татьяна Стукалова сразу после суда вышла к журналистам и прокомментировала отмену апелляции.

— Считаю, что на решение суда повлияла необъективность журналистов. По телеканалам крутили обрезанные кадры, на которых видно, что якобы футболисты первые учинили драку. Я уже не говорю того, что Протасовицкий вообще ни за что сидит, — сказала она. — Уверена, что если бы вокруг игроков не было создано такого негативного ажиотажа, то всё было бы по-другому. Им же уделялось столько внимания!

Также она отметила, что футболисты были готовы к такому решению Мосгорсуда и спокойно восприняли вердикт.

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