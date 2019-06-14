Старикам тут не место? Соннен против Мачиды уже в эти выходные в Bellator

Бойцовская организация Bellator в ближайший уик-энд в "Мэдисон-сквер-гардене" в Нью-Йорке постарается порадовать фанатов ММА довольно любопытным ивентом под номером 222, где состоится возвращение в клетку действующего чемпиона лиги Рори Макдональда и выступление народного любимца американской публики Чейла Соннена.

Главное событие вечера одновременно станет полуфиналом Гран-при полусредневесов, в котором сойдутся обладатель пояса из Канады Рори Макдональд и непобеждённый проспект из знаменитого бразильского клана Нейман Грейси.

Рори Макдональд (20-5-1) дебютировал в Bellator 19 мая 2017 года, выиграв у британского нокаутера Пола Дейли. Уже в следующем выступлении Красный Король был официально коронован, забрав титул чемпиона организации у бразильца Дугласа Лимы. Следующим шагом канадца была попытка стать сильнейшим и в среднем весе (83,9 кг), но поход за золотом в этом дивизионе оказался для Рори неудачным: Макдональд проиграл техническим нокаутом Гегарду Мусаси. Крайнее выступление 29-летнего бойца состоялось 27 апреля, где Красный Король встретился с другим именитым экс-представителем UFC — Джоном Фитчем. Не самый зрелищный поединок в истории спорта завершился ничьей, но в силу того, что чемпионом организации является именно Макдональд, ему удалось сохранить свой пояс и пройти дальше по турнирной сетке.

Нейман Грейси (9-0-0) по праву является ветераном Bellator, проведя во второй по силе лиге в мире семь из девяти поединков. Бразильский джитсер очень опасен в партере, о чём свидетельствует красноречивая статистика: восемь из девяти побед одержаны южноамериканцем досрочно — и все посредством болевых и удушающих приёмов. Несмотря на красивый рекорд, Грейси заметно уступает канадцу в опыте. Станет ли этот фактор роковым для Неймана, или он, как говорится, "не почувствует разницы", узнаем 15 июня. Кстати, сразу после боя с Фитчем Макдональд признался, что в нём не осталось "инстинкта убийцы"…

В со-главном событии вечера избалованную американскую публику будут развлекать в клетке ветераны ММА 42-летний Чейл Соннен (30-16-1) и 41-летний Лиото Мачида (25-8-0). Бой звёздных ветеранов — излюбленная штука в Bellator, но надо признать, что каждый раз смотреть на эти "битвы" бывает всё скучнее…

Соннен свой крайний поединок провёл в октябре прошлого года, досрочно проиграв Фёдору Емельяненко. Что касается экс-чемпиона UFC, чей звёздный час пришёлся на 2008–2009 годы, то его крайнее выступление прошло в декабре 2018 года. В дебютном бою в Bellator Лиото раздельным решением судей был признан победителем в поединке со своим соотечественником Рафаэлом Карвалью.

Мачида — фаворит этого противостояния, но нельзя не признать тот факт, что стиль карате Дракона очень удобен исповедующему борцовский стиль Чейлу Соннену.