Ерёменко продлил контракт с "Ростовом"

Ранее СМИ сообщали, что 32-летний полузащитник может стать игроком московского "Локомотива".

На сайте футбольного клуба "Ростов" сообщили, что был продлён контракт с Романом Ерёменко. Новое трудовое соглашение рассчитано сроком на четыре года.

Ерёменко выступает за "Ростов" с января 2019 года. До этого он принадлежал "Спартаку".

Напомним, что до октября 2018 года он отбывал двухлетнюю дисквалификацию из-за употребления кокаина, который относится к допингу.