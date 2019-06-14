Ерёменко продлил контракт с "Ростовом"

На сайте футбольного клуба "Ростов" сообщили, что был продлён контракт с Романом Ерёменко. Новое трудовое соглашение рассчитано сроком на четыре года.
🔥🔥🔥— Football Club Rostov (@rostovfc) 14 июня 2019 г.
Роман Еременко продлил контракт с клубом!
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Ерёменко выступает за "Ростов" с января 2019 года. До этого он принадлежал "Спартаку".
Напомним, что до октября 2018 года он отбывал двухлетнюю дисквалификацию из-за употребления кокаина, который относится к допингу.