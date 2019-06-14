Сборная России показала мини-фильм в честь годовщины со дня старта ЧМ-2018

Наша национальная команда по футболу в своей социальной сети опубликовала небольшой фильм, где игроки поделились воспоминаниями о прошлом лете.

— В честь годовщины со дня старта ЧМ-2018 публикуем мини-фильм, в котором игроки повспоминали о турнире. Надеемся, вам понравится, — говорится в сообщении.

Друзья!

В честь годовщины со дня старта ЧМ-2018 публикуем мини-фильм, в котором игроки повспоминали о турнире.

Надеемся, вам понравится!https://t.co/UY43mDZvUl — Сборная России (@TeamRussia) 14 июня 2019 г.

Напомним, 14 июня 2018 года в Москве состоялось открытие чемпионата мира по футболу. По итогу турнира победителем стала сборная Франции. Наша команда впервые в истории дошла до 1/4 финала.

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