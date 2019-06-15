Макдональд отстоял пояс чемпиона на турнире Bellator 222

Чемпион Bellator в полусредней весовой категории (77,1 кг) Рори Макдональд смог отстоять свой титул чемпиона и выйти в финал Гран-при организации, где его уже поджидает экс-чемпион промоушена Дуглас Лима. Для бразильской звезды предстоящий поединок за пояс станет также возможностью отквитаться за поражение Макдональду в январе 2018 года.

В сегодняшним поединке с небитым Нейманом Грейси Красный Король из Канады являлся фаворитом. Как и отмечал Лайф ранее, именно опыт экс-бойца UFC должен был стать ключевым в данном противостоянии. Рори, в отличие от двух крайних своих выступлений против Гегарда Мусаси и Джона Фитча, в сражении с бразильцем выглядел куда увереннее и хладнокровнее.

Грейси ожидаемо с первых же секунд встречи пытался перевести чемпиона на канвас, но Рори продемонстрировал на протяжении всего боя прекрасную защиту от тейкдаунов. Первый раунд прошёл в обоюдной разведке, в которой Макдональд за счёт знаменитых джебов и передвижений выглядел предпочтительнее. Во второй пятиминутке Нейман отметился переводом в партер и попыткой завершить бой болевым на ногу, но канадец смог защититься и вновь вернуться в стойку, в которой преимущество на стороне Рори было подавляющим. В третьем раунде чемпион уже и сам провёл тейкдаун, продемонстрировав преимущество не только в ударной технике, но и в партере. В финальных отрезках боя Грейси имел возможность удивить соперника сабмишином, но Макдональд был начеку, уверенно защищаясь и контролируя ход поединка.

Рори Макдональд выиграл у Неймана Грейси единогласным решением судей (49:46; 48:47; 48:47) и в рамках финала Гран-при проведёт очередную защиту титула в реванше с Дугласом Лимой, совсем недавно сенсационно нокаутировавшим Майкла Пейджа.

В ко-мейн-ивенте зрители увидели бой ветеранов смешанных единоборств Чейла Соннена и Лиоты Мачиды. Несмотря на небольшую разницу в возрасте — Чейлу 42 года, Лиоте 41 год, бразильский боец с японскими корнями смотрелся куда моложе и свежее Американского Гангстера в клетке. С ударом гонга Соннен ринулся на оппонента с целью перевести ход боя в борцовское русло, но Дракон уверенно защищался, нанося по сопернику болезненные удары ногой по корпусу и чуть было не нокаутировав Чейла ударом колена в прыжке. Американца спас сигнал об окончании раунда.

Во второй пятиминутке развязка боя наступила довольно быстро: Мачида вновь поразил противника "летающим коленом", добив серией ударов руками на настиле октагона. Уверенная и яркая победа Дракона, который может стать главным претендентом на пояс чемпиона Bellator в полутяжелом весе. А что касается Соннена, то ему следует полностью сконцентрироваться на своей карьере комментатора и аналитика ММА и не давать волю чувствам и былым воспоминаниям, берущим время от времени над трезвым разумом Чейла верх…

Также отметим выступление на турнире Bellator 222 в Нью-Йорке хорошо известного по инциденту между командами Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора Диллона Дэниса, проведшего сегодня свой второй поединок по правилам ММА. Как и при дебюте, другу Ноториуса организаторы предложили в качестве жертвенного дара не страдающего особым честолюбием соперника. На этот раз им стал 30-летний Макс Гамфри, с которым Диллон провёл в клетке четыре с половиной минуты, завершив одностороннее избиение болевым приёмом на руку.