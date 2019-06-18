Канны, Бразилия и Байкал. Как провели отпуск футболисты РПЛ

Клубы чемпионата России уже вышли из отпуска и начали подготовку к сезону 2019/20. Рассказываем, где игроки набирались сил на новый футбольный год.

Предыдущий сезон для капитана "Спартака" Дениса Глушакова выдался сложным. Отдыхал от внутрикомандных и семейных скандалов футболист на Капри, в Италии.

Напарник Глушакова по команде Андрей Ещенко на время отпуска уехал на свою родину — в Иркутск. Там он гонял на яхте и показывал живописные виды Байкала.

Другой футболист красно-белых — Дмитрий Комбаров — для отдыха с семьёй выбрал Канны.

Для хавбека "Спартака" Фернандо этот отпуск станет незабываемым на всю жизнь. Ведь он стал отцом во второй раз: его жена подарила ему дочку Айлу.

Фернандо с супругой и новорожденной дочкой! pic.twitter.com/u1RGyxatMf — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 16 июня 2019 г.

Нападающий "Краснодара" и сборной России Ари со своей дочкой от русской девушки отдыхал в Бразилии.

Луис Адриано ("Спартак") тоже отправился в родные места, в Бразилию. Компанию ему составила его русская подруга Екатерина.

Футболист "Зенита" Юрий Жирков, который не столь активно ведёт свои социальные сети, побывал в Калининграде, где посетил могилу известного философа Иммануила Канта.

Сердар Азмун отдыхал дома, в Иране, где катался на лошадях, о его любви к которым не знает только ленивый.

Другой игрок сине-бело-голубых — Кристиан Нобоа — отдыхал с детьми в Эквадоре.

Футболист московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов провёл отпуск в Турции со своей новой семьёй, куда, кстати, взял дочь Ангелину от первого брака. До этого его экс-жена Оксана судилась с ним из-за долгов по алиментам, но, видимо, конфликт улажен.

Фотографиями с жаркого юга Испании порадовал своих подписчиков в "Инстаграме" главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин.

Футболисты, которые были вызваны в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020, тоже получили заветные отпускные дни. К своим командам они присоединятся чуть позже.

Так, капитан сборной Артём Дзюба сразу же из расположения сборной отправился на рыбалку с отцом и братьями.

Фёдор Смолов с друзьями поехал в Италию.

А братья Миранчуки и Дмитрий Баринов отправились в Турцию.

Надеемся, что футболисты хорошо отдохнули и набрались сил. Впереди сборы и товарищеские игры. Новый сезон Российской премьер-лиги стартует 14 июля.