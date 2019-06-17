Алексей Миранчук: Надо было пожалеть вратаря Сан-Марино? Да с какой стати?!

Братья Миранчуки дали интервью во время отпуска в Турции, где рассказали о прошедших матчах отборочного турнира на Евро-2020.

Игрок "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук возмутился тем, что многие журналисты просили пожалеть вратаря противника, которому наша команда забила девять мячей.

— Меня удивляет, что писала пресса после матча с Сан-Марино. Что нужно было пожалеть классного вратаря Сан-Марино. Да с какой стати?! Это же отбор на Евро! В каждой игре надо выкладываться на сто процентов, — сказал он в интервью "Советскому спорту". — На мой взгляд, в Нижнем Новгороде с Кипром мы тоже сыграли очень хорошо. Не хуже, чем в Саранске.

Его брат Антон добавил:

— Если соперник позволяет забить столько голов, нет смысла себя сдерживать. Это проблемы Сан-Марино, а не наши, что они пропустили девять голов. Нам было важно набрать три очка, обеспечить как можно более хорошую разность мячей. Может, потом придётся считать голы. Об этом те, кто ставил нам в вину счёт 9:0, не подумали? — сказал Антон.

Напомним, что сборная России разгромила Сан-Марино (9:0) и обыграла Кипр (1:0) в матчах отборочного турнира на чемпионат Европы — 2020.