Тотти — об уходе из "Ромы": Для меня это как смерть

Легендарный игрок "Ромы", который с 2017 года работает директором в клубе, собрал пресс-конференцию и сделал важное заявление.

Директор "Ромы" Франческо Тотти покидает свой пост и клуб, с которым связан с 1989 года.

— Надеялся, что этот день не настанет никогда. Это ещё сложнее, чем завершить карьеру, это для меня как смерть. Лучше бы я умер, чем покинул "Рому", — сказал он. — Я принял решение уйти. И это не моя вина. Я понял, что руководство клуба никогда не хотело, чтобы я находился здесь. Мои решения и мнения не учитываются, все обещания не выполняются. Ощущение, что их цель — это вытеснить всех римлян из "Ромы".

Напомним, что Тотти является воспитанником "Ромы". С 1992-го по 2017-й защищал цвета основной команды римлян. После завершения карьеры был назначен директором клуба.