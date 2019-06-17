Фанатка Месси расплакалась после фото со своим кумиром

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Парень из Бразилии решил сделать необычный подарок своей подруге на День влюблённых и не прогадал.

12 июня в Бразилии отмечается День всех влюблённых. Так, бразилец Лукас, который встречается с большой фанаткой Лионеля Месси, решил сделать своей любимой необычный подарок. Он забронировал номер в отеле, в котором остановилась сборная Аргентины на время Кубка Америки, проходящего в Бразилии. По счастливой случайности девушка Лара встретилась со своим кумиром и даже сделала фото на память, после чего не смогла сдержать слёз.

Всё это время Лукас снимал на видео свою возлюбленную, а потом выложил его в Сеть, где оно мгновенно стало популярным.

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