Фанатка Месси расплакалась после фото со своим кумиром

Парень из Бразилии решил сделать необычный подарок своей подруге на День влюблённых и не прогадал.

12 июня в Бразилии отмечается День всех влюблённых. Так, бразилец Лукас, который встречается с большой фанаткой Лионеля Месси, решил сделать своей любимой необычный подарок. Он забронировал номер в отеле, в котором остановилась сборная Аргентины на время Кубка Америки, проходящего в Бразилии. По счастливой случайности девушка Лара встретилась со своим кумиром и даже сделала фото на память, после чего не смогла сдержать слёз.

😍 La emocionante reacción de una chica brasileña, fan incondicional de Leo Messi, que vio cumplido su sueño de conocer al argentino (vía @SC_ESPN) pic.twitter.com/RYVufuLdso — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) 17 июня 2019 г.

Всё это время Лукас снимал на видео свою возлюбленную, а потом выложил его в Сеть, где оно мгновенно стало популярным.