Прощальный тур Емельяненко: Джексон, Барнетт, Харитонов?
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Президент Bellator Скотт Кокер не стал раскрывать подробностей нового контракта, но, по его словам, Фёдор проведёт прощальный тур в различных уголках планеты.
— Я рад, что мы смогли продлить контракт с Фёдором, величайшим тяжеловесом всех времён. Он человек, которого я считаю своим другом в этом бизнесе. И ещё больше я рад тому, что он решил завершить свою легендарную карьеру в Bellator. Здесь для него есть захватывающие поединки, которые, уверен, понравятся его преданным фанатам, а также новым поклонникам, появившимся после участия Емельяненко в недавнем Гран-при, — сказал Скотт Кокер.
Предыдущее выступление Последнего Императора состоялось 26 января. В тот вечер Емельяненко проиграл за 35 секунд техническим нокаутом Райану Бейдеру в схватке за чемпионский пояс. Несмотря на разгромный проигрыш, Скотт Кокер не теряет интереса к дорогостоящему активу из России, планируя в ближайшем будущем организовать старооскольцу прощальный тур с остановками в Японии, США и России.
Но кто станет соперником 42-летнего ветерана? У президента организации есть ответ:
— Новый контракт Фёдора рассчитан на несколько боёв, и это будет его прощальный тур. Мы бы хотели устроить ему выступления в разных странах и городах. Определённо, встреча с Барнеттом — это один из боёв, который мы предложим Фёдору. Не думаю, что это будет самым первым поединком. Рассматриваю также вариант с Квинтоном Джексоном.
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Сейчас мы ведем переговоры по поводу моего следующего боя, но контракт еще не подписан ни с одной организацией. До официального анонса вся информация о переговорах является конфиденциальной, и ни одна из сторон не может ее разглашать. Пока я тренируюсь в прежнем режиме, еще не начинал готовится под определенного оппонента. На сегодняшний день многие люди используют отсутствие информации о моем следующем бое в своих целях. С компанией Rizin мы не вели и не ведем переговоры по поводу поединка. Поэтому, информация о согласии Шейна Карвина встретиться со мной на ринге для меня удивительна. Никаких предложений от японского промоушена мне не поступало. В ближайшее время мы объявим дату моего боя в официальных источниках.
Отрадно, что готов разделить клетку с российской легендой и ветеран PRIDE Сергей Харитонов, который тоже имеет действующий контракт с Bellator.
— Я не хочу драться с Фёдором, но если нас в Bellator сведут, то мне придётся с ним выступать. Мне это не нужно, я не хочу с ним драться! Но мы оба выступаем в Bellator, и, если Скотт Кокер скажет мне, что нужно выступать с Фёдором, я буду с ним драться, — поделился своими мыслями Сергей.
Не исключено, что поединок двух россиян возглавит первый в истории ивент Bellator в России, о котором размышляет босс организации. Но нельзя забывать о негласном правиле Емельяненко — не драться с соотечественниками, поэтому вариант российского дерби вряд ли возможен.
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