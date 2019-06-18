Прощальный тур Емельяненко: Джексон, Барнетт, Харитонов?

Российская звезда смешанных единоборств Фёдор Емельяненко пролонгировал свой контракт с организацией Bellator ещё на несколько поединков, тем самым оттянув свой уход на пенсию минимум на год.

Президент Bellator Скотт Кокер не стал раскрывать подробностей нового контракта, но, по его словам, Фёдор проведёт прощальный тур в различных уголках планеты.

— Я рад, что мы смогли продлить контракт с Фёдором, величайшим тяжеловесом всех времён. Он человек, которого я считаю своим другом в этом бизнесе. И ещё больше я рад тому, что он решил завершить свою легендарную карьеру в Bellator. Здесь для него есть захватывающие поединки, которые, уверен, понравятся его преданным фанатам, а также новым поклонникам, появившимся после участия Емельяненко в недавнем Гран-при, — сказал Скотт Кокер.

Предыдущее выступление Последнего Императора состоялось 26 января. В тот вечер Емельяненко проиграл за 35 секунд техническим нокаутом Райану Бейдеру в схватке за чемпионский пояс. Несмотря на разгромный проигрыш, Скотт Кокер не теряет интереса к дорогостоящему активу из России, планируя в ближайшем будущем организовать старооскольцу прощальный тур с остановками в Японии, США и России.

Но кто станет соперником 42-летнего ветерана? У президента организации есть ответ:

— Новый контракт Фёдора рассчитан на несколько боёв, и это будет его прощальный тур. Мы бы хотели устроить ему выступления в разных странах и городах. Определённо, встреча с Барнеттом — это один из боёв, который мы предложим Фёдору. Не думаю, что это будет самым первым поединком. Рассматриваю также вариант с Квинтоном Джексоном.

Отрадно, что готов разделить клетку с российской легендой и ветеран PRIDE Сергей Харитонов, который тоже имеет действующий контракт с Bellator.

— Я не хочу драться с Фёдором, но если нас в Bellator сведут, то мне придётся с ним выступать. Мне это не нужно, я не хочу с ним драться! Но мы оба выступаем в Bellator, и, если Скотт Кокер скажет мне, что нужно выступать с Фёдором, я буду с ним драться, — поделился своими мыслями Сергей.

Не исключено, что поединок двух россиян возглавит первый в истории ивент Bellator в России, о котором размышляет босс организации. Но нельзя забывать о негласном правиле Емельяненко — не драться с соотечественниками, поэтому вариант российского дерби вряд ли возможен.