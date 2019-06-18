Мхитарян обвенчался с дочерью армянского бизнесмена

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Футболист лондонского "Арсенала" и сборной Армении связал себя узами брака с Бетти Варданян, которая является дочерью известного армянского бизнесмена Михаэла Варданяна.

Церемония венчания состоялась в армянской церкви на острове Святого Лазаря (Италия). Фотографию с торжества опубликовал сам Генрих Мхитарян на своей странице в социальной сети.

На торжестве присутствовали только родственники и близкие друзья.

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