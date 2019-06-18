Колосков: Не верю в виновность Платини

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал арест бывшего главы УЕФА Мишеля Платини.

Вячеслав Колосков, который ранее занимал должность вице-президента ФИФА, считает, что Платини не может быть виновен в коррупционных делах.

— Лично я участвовал в выборах страны — хозяйки ЧМ-2018 от России. Не помню, чтобы Платини проявлял себя негативно по отношению к нам. Как обстоят дела с Катаром, я не знаю. Мишель — достаточно обеспеченный человек с незапятнанной репутацией как футболиста, так и функционера. Не верю в его виновность, — приводит слова Колоскова "Спорт-экспресс".

Ранее стало известно, что Платини арестовали во Франции из-за коррупционного скандала 2016 года.

Платини считают одним из лучших футболистов в мировой истории. Он единственный футболист, кто три раза подряд получал "Золотой мяч". В 2007 году был избран президентом УЕФА, занимал эту должность до 2016 года.