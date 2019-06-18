"Зенит" и "Локомотив" сразятся за Суперкубок России на стадионе "Динамо"

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Официальный сайт Российской премьер-лиги назвал место и время проведения Суперкубка России.

Футбольный сезон в России стартует 6 июля. Именно в этот день состоится матч за Суперкубок России, который разыграют действующий чемпион "Зенит" и победитель Кубка страны "Локомотив".

Встреча состоится 6 июля на Центральном стадионе "Динамо" им. Льва Яшина. Начнётся матч в 19:00 (мск).

В ближайшее время в продажу поступят билеты на этот матч.

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