"Зенит" и "Локомотив" сразятся за Суперкубок России на стадионе "Динамо"

Официальный сайт Российской премьер-лиги назвал место и время проведения Суперкубка России.

Футбольный сезон в России стартует 6 июля. Именно в этот день состоится матч за Суперкубок России, который разыграют действующий чемпион "Зенит" и победитель Кубка страны "Локомотив".

Встреча состоится 6 июля на Центральном стадионе "Динамо" им. Льва Яшина. Начнётся матч в 19:00 (мск).

⚡️ Официально: Матч за Суперкубок России #ЗенитЛоко состоится 6 июля в 19:00 на московском стадионе «ВТБ-Арена».

Информация о билетах для болельщиков «Локо» будет позже 😉 pic.twitter.com/K1USJyUraF — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 18 июня 2019 г.

В ближайшее время в продажу поступят билеты на этот матч.