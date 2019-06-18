"Локомотив" объявил о переходе игрока олимпийской сборной Бразилии

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"Железнодорожники" пополнились 22-летним защитником бразильского клуба "Крузейро".

ФК "Локомотив" объявил о трансфере Серкейра Мурило из одного из самых титулованных бразильских клубов — "Крузейро". Трудовое соглашение рассчитано на пять лет.

— Я приехал в "Локомотив" для того, чтобы выигрывать. Хочу помочь команде вернуть чемпионский титул. Решение о переходе мне далось легко. Счастлив находиться здесь. Надеюсь, мне удастся принести болельщикам "Локомотива" большую радость, — приводит слова своего новичка сайт "Локо".

Отмечается также, что футболист взял себе 27-й номер.

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