"Локомотив" объявил о переходе игрока олимпийской сборной Бразилии

"Железнодорожники" пополнились 22-летним защитником бразильского клуба "Крузейро".

ФК "Локомотив" объявил о трансфере Серкейра Мурило из одного из самых титулованных бразильских клубов — "Крузейро". Трудовое соглашение рассчитано на пять лет.

— Я приехал в "Локомотив" для того, чтобы выигрывать. Хочу помочь команде вернуть чемпионский титул. Решение о переходе мне далось легко. Счастлив находиться здесь. Надеюсь, мне удастся принести болельщикам "Локомотива" большую радость, — приводит слова своего новичка сайт "Локо".

⚡️Официально: Серкейра Мурило стал игроком «Локомотива»!

Бразильский защитник будет выступать под 27-м номером. Соглашение рассчитано на пять лет.



Первые слова бразильца после подписания соглашения 👇https://t.co/zTkC2HDz4Y pic.twitter.com/qXuwrQcNtK — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 18 июня 2019 г.

Отмечается также, что футболист взял себе 27-й номер.