Всё против фанатов и клубов. Почему новый календарь РПЛ вызывает гнев?

Российская премьер-лига представила расписание первых восьми туров и вызвала негодование со всех сторон. Разбираемся, что же не так в календаре.

Футбольные болельщики после публикации нового календаря стали негодовать в социальных сетях. В первую очередь многих смутили сразу несколько воскресных матчей в позднее время — в 21:30.

Самый популярный вопрос у фанатов такой: "В понедельник никому на работу не надо?" И здесь с ними можно согласиться. Около 23:00 закончится игра. Фанаты покидают трибуны не сразу, а по очереди, и иногда это занимает от 30 минут до часа. Плюс нужно дойти в потоке людей до транспорта, и это уже будет за полночь. А если ты поехал на выезд с командой в другой город? Получается, домой нужно добираться ночью (и то если есть рейсы), чтобы в понедельник быть на работе. Согласитесь, совсем неудобно.

Как пояснили Лайфу в РПЛ, позднее начало матчей в воскресенье связано с жаркой погодой. С этим, конечно, можно согласиться. Но почему тогда матч пятого тура в Краснодаре (одном из самых жарких городов), где "быки" встречаются с "Рубином", начнётся в 16:30, а матч "Ахмат" — "Спартак" этого же тура в Грозном — в 21:30? Не очень понятна логика. Тем более что много болельщиков красно-белых отправятся на выезд в Чечню и, скорее всего, будут вынуждены пропустить работу в понедельник.

Возмутило большинство и то, что дерби "Спартак" — ЦСКА в шестом туре поставили на понедельник в 20:00.

Дерби в понедельник до 22:00, а потом ещё жди, пока выпустят и доедешь домой. Во вторник не работаем? Пользователь @eso4600

Ответ на вопрос, почему главное дерби страны, на котором точно будет аншлаг, состоится в рабочий день, тоже есть. Всё дело в том, что накануне состоятся квалификационные матчи Лиги Европы (15 августа, в четверг). Однако регламент РПЛ позволяет поставить матч через два дня, на третий. Учитывая, что это всего лишь квалификация, а впереди важное и всеми любимое дерби, можно было без проблем поставить игру на воскресенье.

Не будем исключать, что, возможно, руководство "Спартака" попросило ещё один день на отдых. Но даже в таком случае всё равно это минус для болельщиков, и их возмущения понятны.

Интересная ситуация с четвёртым туром. В частности, с матчем "Зенит" — "Краснодар" в Санкт-Петербурге.

2 августа на "Газпром-арене" состоится концерт Rammstein, о чём стало известно ещё в ноябре. "Зенит" просил РПЛ учесть при составлении календаря не спортивные мероприятия, которые проходят на его арене. И что же сделала Лига? Поставила сине-бело-голубым домашний матч на следующий день после концерта, 3 августа... Конечно, технологии "Газпром-арены" позволяют ставить сцену, не задевая поля и не нарушая его качества, но всё равно нужно будет убрать аппаратуру, различные конструкции, приготовить трибуны, установить рекламные щиты и т.д. И всё это нужно сделать менее чем за сутки.

У "Зенита" есть, конечно, вариант поменяться кругами с "Краснодаром". Но в таком случае получается, что у команды Сергея Семака будет четыре выездных встречи подряд... Согласится ли на это клуб?

Очень неудобен календарь не только для топ-команд, но и для дебютантов. "Сочи" начнёт своё выступление в элитном дивизионе сразу против "Спартака", "Зенита", "Краснодара" и ЦСКА. У "Тамбова" не лучше: "Зенит", "Локомотив" и "Спартак".

В общем, вопросов к новому календарю очень много. Однако всем — и фанатам, и клубам — остаётся только смириться, и самое печальное — что уже не в первый раз.