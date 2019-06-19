Фанатеет от Рамоса и дружит с Неймаром. Всё, что нужно знать о новичке "Локо"

Железнодорожники объявили о переходе к ним 22-летнего бразильского защитника Мурило Серкейры. Играть он будет под номером 27, который ранее принадлежал капитану Игорю Денисову. Предлагаем вам подробнее узнать о новичке "Локомотива".

Мурило Серкейра родом из города Сан-Гонсало дос Кампос (штат Баия). Является воспитанником одного из самых титулованных клубов Бразилии — "Крузейро". В основной команде дебютировал в возрасте 20 лет. Благодаря тому, что несколько игроков команды были задействованы в матчах сборных, он получил свой шанс и сполна воспользовался им, заслужив место в основном составе.

Серкейра регулярно вызывался в национальную сборную разных возрастов. В U-20 он даже выводил команду на поле с капитанской повязкой. В сборной он и познакомился с Неймаром, с которым их теперь связывает дружба.

Буквально за несколько дней до переезда в Москву он вместе с олимпийской сборной выиграл товарищеский турнир в Тулоне (Франция), который называется "фестивалем будущих чемпионов".

Вместе с клубом Мурило дважды становился обладателем Кубка Бразилии и чемпионом штата.

Его кумиром является капитан мадридского "Реала" и один из лучших защитников в мире Серхио Рамос. Об этом он говорил в интервью бразильским СМИ.

Я активно слежу за тем, как играет Серхио Рамос. Не то чтобы я из-за него стал тоже защитником, но я многому у него учусь Мурило Серкейра

Для "Локо" это действительно хорошее усиление, на перспективу. Только вот Юрий Сёмин пока ничего не знает о нём...

Мурило знаю плохо, так что о нём говорить особо не могу. Согласовывался ли со мной трансфер? Я вам сказал, как есть. О его качествах мне говорить сложно, так что не знаю, на какой позиции его использовать Юрий Сёмин

Но в первом интервью сайту клуба Серкейра ответил на реплику Сёмину.

Могу играть практически на любой позиции в обороне. В "Локомотив" приехал, чтобы выигрывать. Хочу помочь команде вернуть чемпионский титул. Это клуб с большой историей. Я просто счастлив находиться здесь Мурило Серкейра

Посмотрим, как быстро сможет проявить себя Серкейра. То, что бразильцы хорошо приживаются в России и в том же самом "Локомотиве", мы уже знаем.

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