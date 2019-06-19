Лиана Джоджуа дебютирует в UFC в одном карде с Хабибом Нурмагомедовым

Экс-чемпионка Fight Nights Global в весовой категории до 61,2 кг Лиана Джоджуа узнала дату своего дебюта в сильнейшей организации на планете — UFC — и имя соперницы. 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Волчица разделит клетку с Сарой Морас из Канады.

Лиана Джоджуа (7-2-0) ведёт победную серию из пяти поединков, кульминацией которой стал пятираундовый поединок за титул чемпионки Fight Nights Global, в котором грузинская спортсменка столкнулась с сильнейшей на планете представительницей самбо Мариной Мохнаткиной. Несмотря на все регалии, уроженка Екатеринбурга не смогла остановить Лиану, потерпев первое в карьере в ММА поражение. Победа над столь серьёзной соперницей открыла перед Джоджуа дорогу в UFC, в котором 24-летняя спортсменка дебютирует 7 сентября.

Противостоять ей в этот вечер будет опытная канадка Сара Морас (5-5-0), проведшая в UFC уже шесть поединков. Карьера 31-летней девушки по прозвищу Чизкейк в лучшем мировом промоушене складывается не очень сказочно: Сара выиграла в UFC только два боя и проиграла четыре. Крайний успех Морас датирован 9 сентября 2017 года, после чего заокеанская спортсменка проиграла в трёх поединках кряду. Из заслуг Сары в ММА можно отметить победу техническим нокаутом над топовой Джулианной Пеньей, но случился этот триумф в уже далёком 2012 году. В целом Чизкейк — опытная и крепкая девушка-боец, имеющая в своём резюме также схватки с такими соперницами, как Ракель Пеннингтон и Джессика Андраде.

Напомним, что в этот же вечер в ОАЭ чемпион UFC в лёгком весе (70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов встретится с обладателем временного пояса Дастином Порье.