Барбашёв упал с пожарной машины во время чемпионского парада в Сент-Луисе

Форвард "блюзменов" не смог удержаться на ногах, когда пожарная машина стала трогаться с места.

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Иван Барбашёв во время чемпионского парада в честь завоевания "музыкантами" Кубка Стэнли упал с пожарной машины.

Это произошло в тот момент, когда транспортное средство, на котором находился форвард с партнёрами по команде, начало движение. Барбашёв был явно к этому не готов и рухнул вниз.

Blues drop RFA Ivan Barbashev pic.twitter.com/CmDgqgF3yF — Heart of NHL (@HeartofNHL) 18 июня 2019 г.

"Сент-Луис Блюз" впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли. В минувшем чемпионском плей-офф Барбашёв принял участие в 25 играх, в которых забросил три шайбы и трижды ассистировал партнёрам.

Были последними, а стали первыми. Как "Сент-Луис" выиграл Кубок Стэнли