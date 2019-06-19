Федун: Глушаков — мужик, как бы его ни хаяли!

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал уход Дениса Глушакова из команды, о котором стало известно сегодня.

— У Глушакова возникли проблемы с агентами, они пытались его уничтожить. Мы Дениса поддерживали как могли. Ко всему прочему, он попал в очень тяжёлую жизненную ситуацию. Я бы никому из вас не пожелал бы такую, когда и в спорте, и в бизнесе, и в семье возникают гигантские проблемы, — приводит слова Федуна "Чемпионат". — Он не сломался, он — мужик, как бы его не хаяли. Уверен, он сейчас перейдёт в другой клуб и себя ещё покажет. Вы думаете, что просто так на Глушакова все сейчас накинулись? Если звёзды сжигаются — значит, кому-то это нужно.

Ранее "Спартак" объявил о расторжении контрактов с Денисом Глушаковым и Дмитрием Комбаровым. "Фратрия" это решение восприняла восторженно.

"Скатертью дорога!" Реакция фанатов на уход Глушакова из "Спартака"