"Динамо" объявило о трансфере игрока из донецкого "Шахтёра"

"Динамо" договорилось с донецким "Шахтёром" о переходе Ивана Ордеца. Трудовое соглашение рассчитано на три года.
Очередным новичком @FCDM_official стал центральный защитник Иван Ордец. Соглашение 26-летнего футболиста с нашим клубом рассчитано на три года. ⚪️🔵 Добро пожаловать, Иван!👏💪— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 19 июня 2019 г.
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Иван является воспитанником горняков. С 2009 года выступал в основной команде. С 2013-го по 2014-й уходил в аренду в "Ильичёвец".