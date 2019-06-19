"Динамо" объявило о трансфере игрока из донецкого "Шахтёра"

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На сайте клуба сообщили о подписании трудового контракта с 26-летним украинским защитником Иваном Ордецом.

"Динамо" договорилось с донецким "Шахтёром" о переходе Ивана Ордеца. Трудовое соглашение рассчитано на три года.

Иван является воспитанником горняков. С 2009 года выступал в основной команде. С 2013-го по 2014-й уходил в аренду в "Ильичёвец".

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