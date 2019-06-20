Триумф россиян за океаном. Овечкин, Кучеров и Василевский получили трофеи НХЛ

По итогам минувшего регулярного чемпионата НХЛ индивидуальные награды получили три российских хоккеиста: Александр Овечкин, Никита Кучеров и Андрей Василевский.

В Лас-Вегасе прошла торжественная церемония вручения индивидуальных призов НХЛ по итогам сезона 2018/19. Три российских хоккеиста получили свои заслуженные награды. Призы вручались по итогам регулярного чемпионата без учёта игр плей-офф.

Александр Овечкин — лучший снайпер НХЛ. Награда — "Морис Ришар трофи"

33-летний нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ. Капитану "столичных" вновь покорилась отметка в 50 голов. В минувшем чемпионате Александр Великий сыграл 81 игру, отправив в ворота соперников 51 шайбу. Таким образом, Ови побил рекорд Бобби Халла по числу побед в снайперских гонках. У канадца их семь.

His eighth Rocket Richard Trophy, the most among any player in NHL history.



You are one special player, @ovi8. #NHLAwards pic.twitter.com/3XMDZtRHtc — NHL (@NHL) 20 июня 2019 г.

Никита Кучеров — MVP регулярного чемпионата. Награда — "Харт трофи"

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров был признан самым ценным игроком минувшего регулярного чемпионата. "Харт трофи" считается самой престижной индивидуальной наградой и вручается игроку, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды. Победителя в этой номинации голосованием определяют хоккейные журналисты. Кучеров смог обойти своих звёздных соперников — капитана "Питтсбурга" Сидни Кросби и нападающего "Эдмонтона" Коннора Макдэвида, которые также были номинированы на почётную награду. Кучеров по итогам голосования получил 1677 очков, что на порядок больше, чем у Кросби (739) и Макдэвида (465). Никита стал четвёртым российским хоккеистом, выигравшим "Харт трофи". До него призом владели Сергей Фёдоров, Александр Овечкин и Евгений Малкин.

Помимо "Харта" Кучерову вручили ещё два приза: "Арт Росс трофи" — награда достаётся лучшему бомбардиру регулярного чемпионата (Никита набрал 128 (41+87) очков за результативность) и "Тед Линдсей эворд" — приз самому выдающемуся хоккеисту сезона, которого выбирают сами игроки НХЛ.

Русский доминатор. Кучеров уничтожает НХЛ и летит к вечному рекорду Могильного

— Этот приз многое значит для меня. Это важный вечер для меня и моей семьи. Спасибо моим одноклубникам, моим тренерам, всему клубному персоналу. Без них, без той работы, которую мы вместе проделали, меня бы здесь не было. Индивидуальные призы — это очень здорово, но чемпионский титул для меня важнее. Главная цель — выиграть Кубок Стэнли. Мы хотим вернуть трофей в Тампу, — приводит слова россиянина официальный сайт лиги.

Андрей Василевский — лучший вратарь НХЛ. Награда — "Везина трофи"

Голкипер "Тампы" Андрей Василевский удостоился награды "Везина трофи" как лучший вратарь НХЛ. 28 из 31 генеральных менеджеров клубов отдали свои голоса за 24-летнего воспитанника уфимского хоккея. В минувшем сезоне Андрей принял участие в 53 играх регулярного чемпионата, одержав 39 побед и шесть раз сыграв на ноль. Василевский — второй российский страж ворот, получивший этот приз. Ранее в 2013 и 2017 годах "Везину" вручали голкиперу "Коламбуса" Сергею Бобровскому.

— Моя главная задача остаётся прежней — это Кубок Стэнли. Конечно, завоевать "Везина Трофи" тоже круто. Очень приятный бонус. Не занижаю значение этого трофея, и я сейчас счастлив, но главное, без сомнений, — это Кубок Стэнли, — цитирует вратаря официальный сайт НХЛ.

Были последними, а стали первыми. Как "Сент-Луис" выиграл Кубок Стэнли