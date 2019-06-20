Зинченко подписал новый контракт с "Манчестер Сити"

Новое трудовое соглашение с 22-летним украинским футболистом подписано на пять лет.

"Манчестер Сити" сообщил, что продлил трудовое соглашение с игроком сборной Украины Александром Зинченко до лета 2024 года.

— Трудно выразить, насколько я счастлив, продлив контракт, — сказал Зинченко. — Этот клуб даёт мне всё для совершенствования и развития, поэтому для меня большая честь остаться здесь ещё на пять лет.

Напомним, что Зинченко перешёл в "Манчестер Сити" в 2016 году из "Уфы". За это время он успел дважды стать чемпионом Англии и выиграть Кубок Англии.