Зинченко подписал новый контракт с "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" сообщил, что продлил трудовое соглашение с игроком сборной Украины Александром Зинченко до лета 2024 года.
— Трудно выразить, насколько я счастлив, продлив контракт, — сказал Зинченко. — Этот клуб даёт мне всё для совершенствования и развития, поэтому для меня большая честь остаться здесь ещё на пять лет.
YESSSSSSSSSSS! 🙌— Manchester City (@ManCity) 20 июня 2019 г.
5️⃣ more years of @Azinchenko17 💙
🔵 #mancity pic.twitter.com/JlilPP5X6B
Напомним, что Зинченко перешёл в "Манчестер Сити" в 2016 году из "Уфы". За это время он успел дважды стать чемпионом Англии и выиграть Кубок Англии.