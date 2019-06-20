Агент Сафонов: Уровень игры Глушакова позволяет выступать в любом клубе РПЛ

Известный футбольный агент Алексей Сафонов выразил своё мнение относительно дальнейшей карьеры Дениса Глушакова.

— Глушаков — квалифицированный игрок, работу он найдёт быстро. Уровень его игры позволяет выступать в любом клубе Премьер-лиги. То, что произошло у него со "Спартаком"... Знаете, от любви до ненависти, как говорится, один шаг. В своё время в Луиша Фигу свиные головы кидали, когда он перешёл из "Барселоны" в "Реал". С фанатами такое бывает. Этот разрыв выгоден и "Спартаку", и Глушакову, — цитирует Сафонова "Советский спорт".

Напомним, что Глушаков и "Спартак" расторгли контракт по обоюдному решению сторон. Сам футболист заявил, что сделал это ради команды.

"Скатертью дорога!" Реакция фанатов на уход Глушакова из "Спартака"