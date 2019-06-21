Чего ждать от Корейского Зомби на этот раз в UFC?

В ближайшие выходные в Гринвилле (Южная Каролина, США) состоится турнир UFC Fight Night 154, на котором самый зрелищный азиатский боец Чен Сунг Джанг вернётся в клетку и постарается реабилитироваться после своего досадного поражения в бою с топовым бразильцем Ренато Карнейро.

Южноамериканец в начале 2019 года стоял в шаге от титульного поединка, но проверка в лице экс-чемпиона организации Жозе Альдо оказалась для Мойкано фатальной: Scarface попросту уничтожил своего соотечественника серией ударов во втором раунде. До встречи с Альдо Ренато шёл на победной серии из двух поединков, одолев Кельвина Каттара и Каба Свонсона. Вторым обидчиком в карьере Карнейро значится Брайан Ортега, выигравший у бразильца в июле 2017 года.

Чен Сунг Джанг (14-5-0) из Южной Кореи в 2013 году был одним из самых опасных полулегковесов планеты, входя в топ-3 рейтинга UFC. Руководство по достоинству оценило потенциал Корейского Зомби, предоставив ему право оспорить чемпионство Жозе Альдо. Находившийся в тот период в сумасшедшей форме бразильский вундеркинд предсказуемо одолел оппонента, отправив азиатского бойца в технический нокаут в четвёртом раунде.

После этого сражения Джанг неожиданно для фанатов ММА объявил об уходе в ряды южнокорейской армии. Вернувшись спустя два года на гражданку, талантливый спортсмен не спешил с возвращением в октагон, основательно работая над своей формой. 4 февраля 2017 года Корейский Зомби наконец переступил порог клетки UFC, отпраздновав долгожданное возвращение красивейшим нокаутом в поединке против Дэнниса Бермудеза.

Следующей остановкой Чена стал поединок против топового Яира Родригеса. Упорный бой вот-вот должен был дойти до судейского вердикта, но ровно за 1(!) секунду до финального гонга Яир непостижимым образом — ударом локтя с разворота — отправил соперника в глубокий нокаут. Такого удара в стиле "Матрицы" поклонники ММА точно никогда не видели. И увидят ли?

Карнейро и Дэанг подходят к бою друг с другом после обидных и очень чувствительных поражений, заметно отбросивших обоих от титульной гонки. Ещё одно фиаско и вовсе может стать катастрофой в плане чемпионских амбиций для проигравшего, а значит, зрителей ждёт сумасшедшая "мясорубка" в клетке!