Выдающийся игрок сборной Испании Фернандо Торрес завершил карьеру

4

Фото © AP Photo / Eugene Hoshiko

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании опубликовал в своей социальной сети видео с важным заявлением.

35-летний Фернандо Торрес объявил о завершении профессиональной карьеры.

После 18 захватывающих лет пришло время завершить мою футбольную карьеру. 23 июня у меня состоится пресс-конференция в Токио, где я объясню всё в деталях, — сообщил он.

Торрес — чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Является рекордсменом сборной Испании по количеству голов на чемпионатах Европы и Кубке конфедераций. В разные годы выступал за "Атлетико Мадрид", "Челси", "Милан", "Ливерпуль".

В 2013 году вместе с Хуаном Матой установил уникальное достижение, став одновременно действующим победителем четырёх самых престижных футбольных турниров: Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА, чемпионата Европы и чемпионата мира.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×