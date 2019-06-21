Выдающийся игрок сборной Испании Фернандо Торрес завершил карьеру

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании опубликовал в своей социальной сети видео с важным заявлением.

35-летний Фернандо Торрес объявил о завершении профессиональной карьеры.

— После 18 захватывающих лет пришло время завершить мою футбольную карьеру. 23 июня у меня состоится пресс-конференция в Токио, где я объясню всё в деталях, — сообщил он.

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu — Fernando Torres (@Torres) 21 июня 2019 г.

Торрес — чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Является рекордсменом сборной Испании по количеству голов на чемпионатах Европы и Кубке конфедераций. В разные годы выступал за "Атлетико Мадрид", "Челси", "Милан", "Ливерпуль".

В 2013 году вместе с Хуаном Матой установил уникальное достижение, став одновременно действующим победителем четырёх самых престижных футбольных турниров: Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА, чемпионата Европы и чемпионата мира.