Сироткин стал резервным пилотом команды McLaren

Российский гонщик находится в тесном сотрудничестве уже с двумя коллективами "Формулы-1".

Потенциальное возвращение российского гонщика Сергея Сироткина в "Формулу-1" становится всё реальнее. Уроженец Москвы подписал контракт с McLaren, и это уже вторая команда после Renault, с которой он будет сотрудничать в качестве резервного пилота.

— Я рад присоединиться к команде McLaren в качестве резервного пилота. Я буду совмещать эту работу с аналогичной должностью в Renault, — сказал Сироткин.

McLaren and Renault reach agreement on 2019 reserve driver.



Welcome to the team, @sirotkin_sergey. 🤝 — McLaren (@McLarenF1) 21 июня 2019 г.

Сироткин будет присутствовать на каждом Гран-при с возможностью принять участие в гонке, если кто-то из основных пилотов Renault или McLaren не сможет этого сделать.

23-летний москвич провёл в "Формуле-1" весь прошлый сезон, однако команда Williams не стала продлевать с ним контракт.