Петр Чех официально вернулся в "Челси"

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Фото © twitter / Petr Cech

Бывший голкипер завершил спортивную карьеру и теперь займёт административную должность.

Легендарный голкипер Петр Чех, который завершил карьеру после поражения в финале Лиги Европы, официально вернулся в свой бывший клуб. Экс-голкипер теперь будет занимать пост технического директора в "Челси". Чех будет отвечать за развитие молодёжного футбола.

— Для меня большая честь снова иметь возможность присоединиться к "Челси". Хочу помочь команде создать наилучшую среду для продолжения успеха, достигнутого клубом за последние 15 лет. Я с нетерпением жду новой задачи и надеюсь, что смогу использовать свои футбольные знания и опыт, чтобы помочь команде добиться ещё большего успеха в будущем, — сказал Чех.

Чех выступал за "Челси" с 2004 по 2015 год. За это время он выиграл с клубом четыре чемпионата Англии, столько же кубков страны, а также по разу побеждал в Лиге Европы и Лиге чемпионов.

Легендарный Петр Чех прослезился после поражения в финале Лиги Европы

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