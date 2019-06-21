Петр Чех официально вернулся в "Челси"

Бывший голкипер завершил спортивную карьеру и теперь займёт административную должность.

Легендарный голкипер Петр Чех, который завершил карьеру после поражения в финале Лиги Европы, официально вернулся в свой бывший клуб. Экс-голкипер теперь будет занимать пост технического директора в "Челси". Чех будет отвечать за развитие молодёжного футбола.

— Для меня большая честь снова иметь возможность присоединиться к "Челси". Хочу помочь команде создать наилучшую среду для продолжения успеха, достигнутого клубом за последние 15 лет. Я с нетерпением жду новой задачи и надеюсь, что смогу использовать свои футбольные знания и опыт, чтобы помочь команде добиться ещё большего успеха в будущем, — сказал Чех.

I feel very privileged to have this opportunity to join @Chelseafc again and help create the best possible high level performance environment to continue the success the club has had over the past 15 years ... pic.twitter.com/FvcZc698mx — Petr Cech (@PetrCech) 21 июня 2019 г.

Чех выступал за "Челси" с 2004 по 2015 год. За это время он выиграл с клубом четыре чемпионата Англии, столько же кубков страны, а также по разу побеждал в Лиге Европы и Лиге чемпионов.

Легендарный Петр Чех прослезился после поражения в финале Лиги Европы