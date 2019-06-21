"Зенит" покупает бразильского защитника за 21 миллион евро

По данным инсайдеров, Ренан Лоди уже согласовал личный контракт с чемпионом России.

21-летний защитник бразильского "Атлетико Паранаэнсе" в ближайшее время станет игроком "Зенита". Об этом в своём телеграм-канале сообщает главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян.

По словам Арустамяна, переговоры между клубами близки к завершению, сумма трансфера бразильца гарантированно составит 21 миллион евро. При этом сам игрок обороны уже согласовал контракт с "Зенитом".

Ранее бразильские СМИ утверждали, что "Атлетико Паранаэнсе" отказался продавать левого защитника за 20 миллионов и рассматривает возможность трансфера Лоди в другой европейский клуб.