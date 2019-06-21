Насколько хорошо ты помнишь триумф сборной России на Евро-2008?

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Фото © ИТАР-ТАСС / Виталий Белоусов

11 лет назад наша сборная сенсационно обыграла Голландию и вышла в полуфинал чемпионата Европы. Мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните триумф подопечных Гуса Хиддинка.
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