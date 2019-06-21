"Спартак" объявил о переходе Понсе

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После ухода Глушакова и Комбарова красно-белые начали объявлять о приобретениях.

ФК "Спартак" договорился с "Ромой" о трансфере 22-летнего аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе. Условия сделки не оглашаются, отмечается только, что контракт долгосрочный.

Отметим, что в 2015-м контракт с Понсе подписала "Рома" (Италия), но за римский клуб он так и не сыграл. Его сразу отдали в аренду в испанскую "Гранаду", потом — во французский "Лилль" и греческий АЕК.

Федун хочет отдать "Спартак" фанатам. А они готовы к этому?

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