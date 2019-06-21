"Спартак" объявил о переходе Понсе

ФК "Спартак" договорился с "Ромой" о трансфере 22-летнего аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе. Условия сделки не оглашаются, отмечается только, что контракт долгосрочный.
⚡⚡⚡ Bienvenido, Эсекель Понсе!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 21 июня 2019 г.
«Спартак» и «Рома» согласовали условия перехода в наш клуб нападающего Эсекеля Понсе. 22-летний футболист подписал с красно-белыми долгосрочный контракт.https://t.co/wA4NGjz8G6#Понсе #Спартак #силавединстве pic.twitter.com/uX9q7tNKHm
Отметим, что в 2015-м контракт с Понсе подписала "Рома" (Италия), но за римский клуб он так и не сыграл. Его сразу отдали в аренду в испанскую "Гранаду", потом — во французский "Лилль" и греческий АЕК.