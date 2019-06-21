В UFC готовы организовать бой Бибера и Круза

Президент организации Дана Уайт назвал промоушен поединка самым лёгким в своей карьере.

Поединок по правилам смешанных единоборств между певцом Джастином Бибером и актёром Томом Крузом становится всё реальнее. Президент UFC Дана Уайт выразил готовность организовать бой.

— Мне недавно позвонили, не буду говорить, кто именно. Но это были реальные парни, отвечающие за свои слова. Парни сказали мне, что хотят участвовать в организации боя Бибера и Круза. Кроме того, сам Круз согласился на бой. Если это правда, то мне нужно всё обсудить с ними. Если бы я отказался организовать этот бой, то считал бы себя идиотом. Это будет самый лёгкий промоушен в моей карьере, — цитирует Уайта издание The Sun.

25-летний Бибер бросил вызов 56-летнему Крузу в "Твиттере". Он заявил, что хочет сразиться в октагоне.

I wanna challenge Tom Cruise to fight in the octagon. Tom if you dont take this fight your scared and you will never live it down. Who is willing to put on the fight? @danawhite ? — Justin Bieber (@justinbieber) 10 июня 2019 г.

Поединок может состояться в рамках одного из турниров UFC.