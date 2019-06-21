В UFC готовы организовать бой Бибера и Круза

7

Президент организации Дана Уайт назвал промоушен поединка самым лёгким в своей карьере.

Поединок по правилам смешанных единоборств между певцом Джастином Бибером и актёром Томом Крузом становится всё реальнее. Президент UFC Дана Уайт выразил готовность организовать бой.

— Мне недавно позвонили, не буду говорить, кто именно. Но это были реальные парни, отвечающие за свои слова. Парни сказали мне, что хотят участвовать в организации боя Бибера и Круза. Кроме того, сам Круз согласился на бой. Если это правда, то мне нужно всё обсудить с ними. Если бы я отказался организовать этот бой, то считал бы себя идиотом. Это будет самый лёгкий промоушен в моей карьере, — цитирует Уайта издание The Sun.

<p>Фото: © <a href="https://www.thesun.co.uk/sport/9341020/justin-bieber-agrees-fight-tom-cruise-ufc/" target="_blank">The Sun</a></p>

25-летний Бибер бросил вызов 56-летнему Крузу в "Твиттере". Он заявил, что хочет сразиться в октагоне.

Поединок может состояться в рамках одного из турниров UFC.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×