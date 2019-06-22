"Он перешёл черту". Лобов заставит чемпиона мира по боксу ответить за пощёчину

В ночь с субботы на воскресенье в Тампе (США) прогрессивная бойцовская организация Bare Knuckles FC, специализирующаяся на проведении боксёрских поединков голыми руками, постарается покорить новую вершину своей популярности. Шестой номерной ивент предложит зрителям сверхпринципиальный поединок, основа которого впоследствии может стать сюжетом для голливудского блокбастера. Популярный боец Артём Лобов будет мстить за свою поруганную честь и честь близкого друга Конора Макгрегора… В роли негодяя — экс-чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи.

Когда-то Лобова и Малиньяджи связывали довольно неплохие отношения. Оба бойца летом 2017 года были в тренировочном лагере Конора Макгрегора, помогая готовиться ирландцу к звёздному бою по правилам классического бокса против Флойда Мейвезера. Но в ходе подготовки команда Ноториуса обнародовала в Интернете фото- и видеосъёмки спаррингов между Конором и Полом, на которых американец итальянского происхождения смотрелся, мягко говоря, неважно. Это настолько взбесило экс-чемпиона мира по боксу в нескольких весовых категориях, что он не просто покинул лагерь звезды UFC, но и вдобавок за несколько недель до исторического поединка перешёл в стан соперника, раскрыв Флойду все секреты подготовки и геймплана. Впоследствии Малиньяджи неоднократно пытался вытащить на боксёрский ринг Макгрегора, но звёздному ирландцу поединок с Полом показался уж слишком мелковат…

Не договорившись с экс-чемпионом UFC о проведении боксёрского поединка, Пол неожиданно получил в соперники близкого друга Макгрегора Артёма Лобова. Но схватка с Русским Молотом пройдёт в непривычной для Волшебника из Бруклина стезе: биться привыкшему к 12-унцовым перчаткам боксёру придётся на этот раз голыми кулаками. В отличие от Малиньяджи Артём уже успел познакомиться с таким форматом кулачных поединков, проведя несколько месяцев назад сумасшедший по красоте бой с Джейсоном Найтом. В этом сражении Лобов продемонстрировал несгибаемый бойцовский дух, стремление к победе и крепость своих рук. Для российского спортсмена схватка с Полом — не просто бой, это уже что-то большее.

👊 BKFC6 LIVE tomorrow night on Premier Sports 1



Headlined by the biggest grudge-match 💥



▪ Paulie Malignaggi vs Artem Lobov #BKFC6 | @bareknucklefc | @PaulMalignaggi | @RusHammerMMApic.twitter.com/iRQF77wSzF — Watch Copa América 2019 live on Premier Sports 📺 (@PremierSportsTV) 21 июня 2019 г.

— Никто не уважает этого парня, как можно его уважать? Я вам гарантирую — его собственные родители, видя его по телеку, думают: "В каком моменте всё пошло наперекосяк? Что мы упустили в процессе воспитания, что не так с нашим сыном?" Есть такая штука, как раскрутка боя, и в этом проблемы нет. Мы собираемся подраться друг с другом, мы оба собираемся причинить друг другу вред, так что всё объяснимо. Но этот чувак перешёл черту, что очевидно любому зеваке. Ни один человек, имеющий хотя бы минимальное представление об уважении, не будет на стороне этого парня, — поделился своими мыслями в преддверии боя Артём.

И Лобов знает, о чём говорит. В ходе раскрутки боя американский боксёр перешёл все допустимые границы, наговорив кучу мерзостей и вдобавок влепив оппоненту пощёчину. За всё это Русский Молот постарается спросить с Пола в бою. И, по мнению президента организации Дэвида Фельдмана, спрашивать с Волшебника Лобов наверняка будет в присутствии своего звёздного друга Конора Макгрегора.

— Пока они не дали нам официального подтверждения, но, если бы я был азартным игроком, — держу пари, что Конор там будет, — рассказывает Дэвид.

— Они не станут предупреждать нас заранее, если соберутся посетить шоу. Этого не произойдёт по одной простой причине: сообщение в новостях о его визите сразу же соберёт огромную толпу зевак. Так что этого не стоит ждать, но, зная какие идут разговоры, если бы мне предстояло сделать ставку, я бы поставил на то, что он появится в зале.