Корейский Зомби вернулся. Очередная досрочная победа Чен Сунг Джанга в UFC

Корейский Зомби — один из тех парней, который может предрешить исход встречи в любой момент. В поединках с его участием зрители всегда ждут какого-то чуда. И, надо признать, чудо случается довольно часто! К примеру, 13 из 15 побед в карьере Джанга были одержаны досрочно. Но, несмотря на "динамит" в кулаках, фаворитом этого боя был не кореец, а Карнейро. Возможно, букмекеров впечатлил тот факт, что до встречи с азиатом Ренато проигрывал в своей карьере только двум большим звёздам ММА Жозе Альдо и Брайану Ортеге… Отныне в этот "клуб" вступил и Корейский Зомби.
TKZ gets the TKO— UFC (@ufc) 23 июня 2019 г.
🇰🇷🧟♂️ #UFCGreenville pic.twitter.com/11u0tFqsoK
Чен Сунг закрыл все вопросы о победителе практически первым же касанием. Пробив на отметке 30 секунд точную "двоечку" и отправив соперника на канвас, Джанг ещё секунд 15 методично мучил бразильца в партере, завершив дело серией добивающих ударов, заставивших рефери остановить бой. Корейский Зомби уверенно вернулся после обидного поражения Яиру Родригесу! Чен Сунг Джангу необходима ещё одна большая победа, и тогда статус претендента ему гарантирован. Одним из оппонентов корейца может стать Забит Магомедшарипов, бой с которым может стать украшением любого турнира UFC.