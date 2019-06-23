Лобов теперь действительно "Легенда"

Сегодня, 23 июня, во Флориде (США) прошёл один из самых ожидаемых поединков лета, в котором в соответствии с правилами кулачного боя без перчаток в ринге сошлись экс-боец UFC Артём Лобов и экс-чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи, успевшие в преддверии боя вылить столько ушатов грязи друг на друга, что мало кто мог поверить бы в факт примирения соперников после поединка.

Но бойцы действительно после проведённых десяти минут чистого боя в ринге пожали друг другу руки и обнялись.

Артём Лобов ожидаемо с первых же секунд стал нагнетать обстановку, работая первым номером. Более искусный в боксе Малиньяджи пытался держать противника на дистанции, пытаясь быть быстрее на ногах и проваливая Русского молота. Самые пессимистичные опасения в этом поединке оправдались с первого раунда, стало понятным, что Пол не станет в открытую "рубиться" с Артёмом, стараясь его перебоксировать. Но американский спортсмен не смог адаптироваться под формат организации Bare Knuckles FC и работать в полной мере голыми кулаками. Волшебник после поединка скажет, что сломал руку, но в какой именно момент — загадка…

Первые три раунда боя прошли в режиме "бегущего человека": Лобов пытался достать Пола, а экс-чемпион мира по боксу всеми силами не дать этому случиться. В четвёртом раунде скорость американца замедлилась, Артём стал попадать по противнику чаще и сильнее. Финальная двухминутка стала повторением предыдущего раунда, но выиграть досрочно Русскому молоту всё же не удалось. Малиньяджи выстоял, но не более — победа единогласным решением Лобова!

🇮🇪🇷🇺 @RusHammerMMA takes the Unanimous decision in the MAIN EVENT OF #BKFC6, defeating Paulie Malignaggi!



😯What an amazing event, if you missed this, you can order it on #FITETV, because it comes with a lifetime, unlimited replay!



🔥Thank you for joining us tonight! pic.twitter.com/O8Z7F8bGzf — FITE (@FiteTV) 23 июня 2019 г.

Артём одерживает вторую подряд победу в организации Bare Knuckles FC, неожиданно превратившись в главную звезду промоушена. И надо признать, что следить за ним в боях по правилам бокса без перчаток становится всё интереснее…

— Я горжусь тем, что стал первым русским ирландцем-чемпионом Bare Knuckles. Теперь я хочу стать чемпионом мира по кулачным боям. Сегодня всё сложилось не так, как я ожидал. Было много работы на движении, он часто уходил назад, но, думаю, мне всё равно удавалось его доставать. Есть люди, которые говорят много дерьма, но потом просто не выходят на бой. Пол вышел. Я всегда буду уважать бойца, у которого слова не разошлись с делом. Посвящаю победу своему сыну и жене, — поделился после боя своими эмоциями Лобов.