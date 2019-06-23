Хэмилтон выиграл Гран-при Франции "Формулы-1", Квят не попал в десятку лучших

В ходе гонки российский пилот обошёл нескольких соперников, но этого не хватило для попадания в очковую зону.

Пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон продолжает уверенно идти к шестому титулу. На Гран-при Франции британец одержал четвёртую победу подряд в ходе этого сезона "Формулы-1". Он уверенно контролировал ситуацию в пелотоне на протяжении всего заезда и уверенно финишировал первым. Вторую строчку традиционно занял его партнёр по команде Mercedes Валттери Боттас, Шарль Леклер из Ferrari стал третьим.

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят был вынужден прорываться из самого хвоста стартовой решётки. Из-за штрафа за смену элементов силовой установки россиянин ушёл в бой с последнего ряда стартового поля. В ходе гонки ему удалось совершить несколько обгонов, в том числе опередить напарника — Александера Албона. В итоге Квят занял 14-е место.

Chequered flag drops!



A tough race for us where unfortunately we finished out of the points @kvyatofficial - P14@alex_albon - P15 #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/F4TE5Q1L6V — Toro Rosso (@ToroRosso) 23 июня 2019 г.

Результаты Гран-при Франции упрочили лидерство Хэмилтона в чемпионате, а Mercedes — в Кубке конструкторов.

Положение пилотов в чемпионате

Льюис Хэмилтон — 187 очков Валттери Боттас — 151 Себастьян Феттель — 111 Макс Ферстаппен — 100 Шарль Леклер — 87 Пьер Гасли — 36 Карлос Сайнс — младший — 26 Даниэль Риккардо — 22 Кими Райкконен — 17 Кевин Магнуссен — 14 Нико Хюлькенберг — 14 Ландо Норрис — 13 Серхио Перес — 13 Даниил Квят — 10 Алекс Албон — 7 Ланс Стролл — 6 Ромен Грожан — 2 Антонио Джовинацци — 0 Джордж Расселл — 0 Роберт Кубица — 0

Следующий этап чемпионата мира пройдёт с 28 по 30 июня в Австрии.