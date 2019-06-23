Хэмилтон выиграл Гран-при Франции "Формулы-1", Квят не попал в десятку лучших

Пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон продолжает уверенно идти к шестому титулу. На Гран-при Франции британец одержал четвёртую победу подряд в ходе этого сезона "Формулы-1". Он уверенно контролировал ситуацию в пелотоне на протяжении всего заезда и уверенно финишировал первым. Вторую строчку традиционно занял его партнёр по команде Mercedes Валттери Боттас, Шарль Леклер из Ferrari стал третьим.
BREAKING: @LewisHamilton leads a Mercedes 1-2 at Le Castellet as Charles Leclerc takes the final podium spot for Ferrari.#FrenchGP 🇫🇷 #F1 pic.twitter.com/x1b0WVPdtC— Formula 1 (@F1) 23 июня 2019 г.
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят был вынужден прорываться из самого хвоста стартовой решётки. Из-за штрафа за смену элементов силовой установки россиянин ушёл в бой с последнего ряда стартового поля. В ходе гонки ему удалось совершить несколько обгонов, в том числе опередить напарника — Александера Албона. В итоге Квят занял 14-е место.
Chequered flag drops!— Toro Rosso (@ToroRosso) 23 июня 2019 г.
A tough race for us where unfortunately we finished out of the points @kvyatofficial - P14@alex_albon - P15 #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/F4TE5Q1L6V
Результаты Гран-при Франции упрочили лидерство Хэмилтона в чемпионате, а Mercedes — в Кубке конструкторов.
Положение пилотов в чемпионате
- Льюис Хэмилтон — 187 очков
- Валттери Боттас — 151
- Себастьян Феттель — 111
- Макс Ферстаппен — 100
- Шарль Леклер — 87
- Пьер Гасли — 36
- Карлос Сайнс — младший — 26
- Даниэль Риккардо — 22
- Кими Райкконен — 17
- Кевин Магнуссен — 14
- Нико Хюлькенберг — 14
- Ландо Норрис — 13
- Серхио Перес — 13
- Даниил Квят — 10
- Алекс Албон — 7
- Ланс Стролл — 6
- Ромен Грожан — 2
- Антонио Джовинацци — 0
- Джордж Расселл — 0
- Роберт Кубица — 0
Следующий этап чемпионата мира пройдёт с 28 по 30 июня в Австрии.