Иван Барбашёв: Поверю в выигрыш Кубка Стэнли, когда получу чемпионский перстень

Обладатель Кубка Стэнли в составе "Сент-Луис Блюз", российский нападающий Иван Барбашёв в интервью Лайфу рассказал о триумфе своей команды, сложном начале сезона и о том, что Кучеров — лучший хоккеист в НХЛ.

Ещё в середине регулярного чемпионата НХЛ, когда "музыканты" находились на последнем месте в турнирной таблице, мало кто верил в их итоговый успех. Но в него верили сами хоккеисты "Блюз", и, несмотря ни на что, они продолжали усердно работать. По словам одного из героев финала российского нападающего "Сент-Луиса" Ивана Барбашёва, это и стало определяющим фактором успеха.

— На чемпионском параде "Сент-Луиса" ты упал с пожарной машины. Как твоё здоровье?

— Жив, здоров, никаких травм нет. Когда упал, то особо ничего не почувствовал. Так что всё хорошо. (Улыбается.)

— Как так получилось?

— Машина, на которой мы стояли, тронулась, а я оказался к этому не готов. И схватиться было не за что. Всё произошло быстро. Но я не расстроился и стал дальше веселиться вместе с командой и болельщиками.

Blues drop RFA Ivan Barbashev pic.twitter.com/CmDgqgF3yF — Heart of NHL (@HeartofNHL) 18 июня 2019 г.

— Бурно отметили с партнёрами победу в Кубке Стэнли?

— Да, отмечали победу бурно. И не только с командой, а ещё и с семьями, и с болельщиками. Последних, к слову, очень много пришло на чемпионский парад. Город Сент-Луис сходил с ума в те дни. Такое я не забуду никогда. У нас в команде, кроме одного человека, все впервые выиграли Кубок Стэнли. Первые три-четыре дня были просто сумасшедшими.

— Сейчас твои эмоции улеглись? Уже пришло осознание того, что ты достиг вершины в клубном хоккее?

— Да, эмоции успокаиваются. Сейчас реально стал понимать, что мы это сделали. Но не буду до конца в это верить, пока мне чемпионский перстень не дадут. (Улыбается.)

— Расскажи о самых ярких моментах для тебя в плей-офф? Что больше всего запомнилось?

— Седьмая игра с "Далласом" во втором раунде Кубка Стэнли. Это была очень тяжёлая серия. Во втором овертайме седьмого матча начинало сводить ноги. Запомнил весь процесс той игры. Это был очень важный момент всего плей-офф для нас.

— Когда ты понял, что "Сент-Луису" по силам выиграть Кубок Стэнли?

— У нашей команды было не самое лучшее начало сезона. Мы были даже на последнем месте в турнирной таблице в начале января. Потом настал момент, когда мы одержали 11 побед подряд. И вот тогда пришла та уверенность, что команда реально может добиться успеха. Тогда у нас всё перевернулось с ног на голову.

— В чём успех "Сент-Луиса"? Как команда смогла так мощно прибавить?

— Даже когда у нас была чёрная полоса полсезона, мы всё равно усердно работали, и, если честно, мне кажется, мы были вознаграждены за это. Сложно так сказать, что именно изменилось в нашей игре. Да, пришёл новый тренер, поменяли где-то сочетания звеньев. Просто команда начала выигрывать, играть друг за друга. Всё это вместе и стало причиной нашего триумфа.

— Кого бы ты особо выделил в своей команде?

— Выделять можно много кого. Все звенья играли великолепно. Отметил бы нашего вратаря Беннингтона — он номер один. Также не могу не упомянуть О'Райли и Тарасенко. Вова вообще играл с травмой в плей-офф. Это было большим примером для нас. А так все молодчики. Все мы шли к одной цели.

— Тебе поступило квалифицированное предложение от "Сент-Луиса". Ты уже рассмотрел его?

— Это предложение делается для того, чтобы не потерять на меня права после двухстороннего контракта. Да, они выставили предложение, но все разговоры по новому контракту, я думаю, будут немного позже.

— А ты сам хочешь остаться в "Сент-Луисе"?

— Да, конечно, хочу остаться. Я не думаю, что летом у нас состав сильно поменяется. Команда выиграла Кубок Стэнли. Надеюсь, что весь наш чемпионский костяк останется. Оглядываясь на минувший сезон, у нас есть уверенность, что мы сможем это сделать и в следующем году. Посмотрим, что произойдёт летом.

— По ходу всего сезона тебя заслуженно хвалили за твою игру. А как ты относишься к критике в свой адрес?

— Я стараюсь особо не читать прессу, но всегда приятно, когда твою работу положительно оценивают. Без критики тоже не обойтись, наверное. Так что я спокойно к этому отношусь.

— Родители прилетали в Бостон на седьмую игру серии поддержать тебя?

— Да, прилетели мама, папа и младший брат. Они в компании с моей супругой болели за нас на трибуне. Надеюсь, все остались довольными, как всё закончилось. (Улыбается.)

— За вручением индивидуальных наград минувшего сезона НХЛ следил?

— В прямой трансляции не смотрел, но в Интернете всё видел. В основном следил за награждением Кучерова и за ребятами из своей команды.

— Заслуженно Кучеров стал лучшим игроком регулярного чемпионата?

— Абсолютно! Это было видно по ходу всего сезона. Никита вышел на новый уровень. Он стал звездой в лиге. Когда человек набирает 128 очков в регулярке — это невероятно. У меня, к примеру, 26 баллов. Я понимаю, насколько тяжело их зарабатывать.

— Андрей Василевский получил награду лучшего голкипера. Здесь тоже всё справедливо?

— Очень много хороших вратарей в НХЛ, но Андрей выделялся на их фоне, поэтому он заслужил право носить звание лучшего голкипера регулярного чемпионата. Ребята молодцы, провели хороший сезон. Да, у них не пошло в играх на вылет, но в регулярном чемпионате они не раз заставляли улыбаться и радоваться своих болельщиков.

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— В прошлом своём интервью, которое мы с тобой записывали по ходу сезона, ты сказал, здорово было бы набрать очков 20. В итоге ты перевыполнил свой план, набрав 26 баллов.

— Да, для меня это был хороший сезон. Я играл в четвёртом звене и проводил не так много времени на площадке. Набрать 26 очков, забить 14 голов — для меня это успех. С другой стороны, если посмотреть на плей-офф, то у меня игровое время выросло и составляло уже 15 и более минут, особенно в финале. Для меня это реально большой прыжок вверх. Я очень рад, что у меня всё так получилось и сложилось.

— Какие у тебя планы на ближайшее время?

— С женой улетаем на отдых в Майами. Хочется отдохнуть. Сейчас это главное. Концовка сезона получилась очень эмоциональной. Нужно ещё с визами вопрос решить.

— Когда планируешь Кубок Стэнли в Москву привезти?

— Планирую в августе, но по числам сейчас не могу сказать, не известно пока. Ничего ещё не планировал. Сейчас хочу просто отдыхать.

— Какие эмоции могут сравниться с выигрышем Кубка Стэнли?

— Только выиграть Кубок Стэнли ещё раз. Если честно, то очень хочется возвратиться в седьмую игру с "Бостоном", когда до окончания матча оставалось пару минут, и мы уже понимали, что выиграем. Вот та радость, те эмоции, которые очень тяжело передать словами, очень хочется почувствовать снова.

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