Бибер против Круза в UFC. Ярмарка тщеславия или Голливуд сошёл с ума?

Популярный поп-исполнитель Джастин Бибер изъявил желание провести поединок по правилам смешанных единоборств со звездой Голливуда Томом Крузом. По словам президента UFC Даны Уайта, актёр дал устное согласие на звёздный поединок, а значит, безумная на первый взгляд затея имеет все шансы воплотиться в реальность.

Единственным камнем преткновения в проведении супербоя звёзд музыки и кино может стать возраст Круза. 3 июля трёхкратному номинанту на премию "Оскар" исполнится 57, тогда как Биберу 25… Но, по словам Даны Уайта, привыкшего играть бесстрашных героев актёра это не останавливает.

— Недавно мне позвонили. Не буду говорить кто именно, но это были реальные парни, которые отвечают за свои слова. И эти ребята сказали мне, что хотят участвовать в организации боя Круза и Бибера. А ещё они сказали, что актёр сам согласился драться. Я ответил им тогда, мол, если это правда, то нам нужно всё обсудить. Если бы я отказался организовывать этот бой, считал бы себя идиотом. Это будет самый лёгкий промоушен в моей карьере, — отметил президент UFC в интервью The Sun.

Несмотря на отсутствие хоть какой-либо спортивной подоплёки в этом противостоянии, лучшая организация планеты загорелась желанием провести этот поединок, понимая, какие дивиденды он может принести. В истории UFC подобных столкновений ещё не было, в отличие, к примеру, от коллег из России. В 2007 году на Первом канале вышел проект "Король ринга", в рамках которого медийные персоны соревновались по правилам классического бокса, а апогеем шоу стал бой между чемпионом UFC Олегом Тактаровым и звездой Голливуда Дольфом Лундгреном. В 2016 году промоутерская компания Fight Nights Global провела бой по правилам К-1 между актёром Сергеем Бадюком и ведущим Игорем Рязанцевым.

Сам факт того, что звёзды-миллионеры на потеху публике готовы выйти на реальный поединок, априори делает этот бой очень любопытным и ожидаемым для всего земного шара, но всё же если схватка действительно состоится, то каким на самом деле получится бойцовское шоу? Что в исполнении Тома и Джастина фанаты спорта, кино и музыки увидят в клетке? Постараемся разобраться.

У артистов нет известных бэкграундов в спорте, но в силу профессии Круз и Бибер всегда должны находиться в хорошей физической форме. Американский актёр и по сей день регулярно тренируется, работая над силовыми аспектами, выносливостью. Также известно, что в юности Круз увлекался борьбой и планировал стать профессиональным борцом. Что касается его ударных навыков, то звезда франшизы "Миссия невыполнима" 3–4 раза в неделю работает на боксёрском мешке, оттачивая джебы. Можно сделать вывод, что в потенциальном поединке Том может предъявить сопернику аргументы в виде борьбы и партера, поставленных ударов кулаками и физической силы.

А что же Бибер? Кумир подростков неплохо и довольно часто играет в хоккей, что говорит о его неплохой физической форме. Но всё же главная угроза Крузу будет состоять во взятых Джастином несколько лет назад у самого Флойда Мэйвейзера уроков бокса. Кстати, по словам непобеждённого боксёра, Бибер удивил Флойда своей боксёрской техникой во время потасовки с неким неизвестным мужчиной, бросившимся на поп-исполнителя с целью "подкрасить" лицо… Впрочем, спустя годы канадская звезда отписалась от Мэйвейзера в "Инстаграме", вынудив боксёра назвать Джастина "каким-то там певцом"…

Как бы это ни звучало абсурдно, но поединок Круз — Бибер по логике вещей должен стать классическим противостоянием борца против ударника. Атлетичный и физически сильный Том против "дрыща" Джастина. Этот бой на самом деле интересен со всех углов зрения, но если он действительно состоится, то на главных героях будет лежать миссия сделать из него настоящее бойцовское и желательно кровавое шоу. И тогда этот прецедент может стать мейнстримом для скучающих звёзд Голливуда! Нам ведь всегда хотелось узнать, кто сильнее: Чак Норрис, Жан-Клод Ван Дамм или, может, Арнольд Шварценеггер?